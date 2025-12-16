Wie Dubai die internationale Clubkultur neu erfindet

Freitag, kurz vor halb eins mittags in Dubai. Während in Euro noch Büro-Kaffee nachgeschenkt wird, beginnt am Persischen Golf bereits der Soundcheck für den Dolce-Vita-Tag. Influencerinnen in knappen Glitzerbikinis rollen ihre Towels aus bestellen Drinks und werfen sich Posen vor ihrer Smart-Knipse in Pose.

Das Soundsystem des Pacha Beach im Hotel FIVE Luxe schwebt schon länger in geschmeidigen House-Frequenzen, während die Pool-Crews letzte Flusen aus dem Wasser fischen. Weiter hinten liegt über dem künstlichen Strand ein flirriger Dunst, irgendwo zwischen Los Angeles, Instagram-Filter und arabischem Futurismus.

Willkommen in einer Club-Saison, die nicht erst nachts beginnt – sondern gar nicht mehr aufhört.

In Dubai läuft die Event-Maschine wie geölt

Dubai hat sich in hohem Tempo vom luxuriösen Durchgangsort zum ernstzunehmenden Machtzentrum globaler Pop- und Clubkultur entwickelt. Wo früher Zweifel herrschten, ob Nachtleben und islamisch geprägte Gesellschaft kompatibel seien, läuft heute eine präzise kuratierte Event-Maschine. Die Wintersaison mit ihren milden Temperaturen ist der Treibstoff – und melow Beats das bevorzugte Importgut.

Spätestens mit der Eröffnung der Coca-Cola Arena 2019 ist Dubai fest im internationalen Tourgeschäft verankert. Die klimatisierte Halle mit rund 17.000 Plätzen schließt die Lücke zwischen Clubnächten und Stadionformaten. Westliche Pop-Acts, Hip-Hop-Stars, EDM-Größen, K-Pop-Wunder und Künstler aus der MENA-Region geben sich hier die Klinke in die Hand.

Die Arena im Viertel City Walk fungiert dabei als Konzerthalle und prestigeträchtiges Schaufenster: für eine junge, globale, zahlungskräftige Community aus nah und fern.

Billige Arbeitskräfte aus Pakistan oder Afrika sorgen dafür, dass die Maschine läuft. Wer bereits ist, hart anzupacken im Segment Dienstleistung und „einfache Jobs“ verdient laut Offizieller Statistik zwischen 1.000 und 1.800 Euro im Monat. Was das Leben im teuren Dubai nicht einfach macht, aber dennoch oft besser bezahlt ist als vergleichbare Jobs in anderen arabischen Ländern.

Der eigentliche kulturelle Lackmustest findet draußen statt, zwischen Pool, Skyline und der angeblich größten LED-Wand der Welt. Am Abend im Pacha Beach verwandelt die Cocktail-Zone in eine Open-Air-Disco: Peggy Gou, Gerd Janson und Mia Moretti liefern den Soundtrack für eine Nacht, die auf scharfe Ecken und Kanten verzichtet. Gespielt wird melodischer, international kompatibler House. Zur Klassiker-DNA gehört „Good Life“ von Inner City; Nomen est Omen, Dubai kennt keine feuchten Keller, keine Brachen, keine Hochbunker.

Geplante Popkultur

Die wachsende Clubkultur der Boomtown entsteht nicht aus Underground, Widerstand oder DIY-Romantik. Sie ist Teil eines groß angelegten Masterplans. Popkultur wird mit großer Kenntnis und Expertise geplant, skaliert und auf Sichtbarkeit getrimmt. Aufgeschüttet wie ein Strand, an dem Raver und Kinder reicher Eltern planschen.

Symbol dieses Ansatzes ist der Siegeszug von Pacha. Seit Hotel- und Immobilienmogul Kabir Mulchandani die legendäre Ibiza-Marke 2023 für rund 300 Millionen Euro übernommen hat, wird das balearische Modell global multipliziert.

In Dubai heißt das: tagsüber Beachclub, nachts internationale DJ-Elite. Black Coffee, CamelPhat, Marco Carola, Rampa oder Carl Cox stehen für eine Clubkultur, die längst ihre eigene Star-Ökonomie entwickelt hat.

Selbst ein hauseigenes Tonstudio gehört, neben Rooftop- und Inhouse-Discos, im FIVE Palm Jumeirah Palm zum Inventar. Für 2026 sind jedes Wochenende weitere Hochkaräter an den Mix-Decks angekündigt

Mehr zum Thema Amsterdam Dance Event: Drei Jahrzehnte im Beat

Was hier entsteht, ist World Pop in Reinform: maximal vermarktbar, sichtbar und anschlussfähig. Musik, Mode, Luxusmarken und Social Media verschmelzen zu einem Fusion-Kosmos, in dem „Sell-out“ kein Makel mehr ist, sondern Geschäftsgrundlage. Figuren wie Peggy Gou verkörpern diesen Zeitgeist perfekt: gefeiert von Hochglanzmagazinen, präsent von Coachella bis Glastonbury, offensiv unbefangen im Umgang mit Kapital, Branding und Reichweite.

Auf dem Dancefloor selbst wirkt all das erstaunlich entspannt. Keine offensichtlichen Exzesse, keine Drogenparanoia, kein Dresscode-Zwang. Gucci trifft Adidas, Couture auf Cargo-Hosen, Dolce & Gabbana auf Schlafanzugstreifen. Man tanzt, man nickt, man lächelt. Bezahlt wird mit Karte. Oder sogar Bargeld. Die Revolution fällt hier aus – aber der Service stimmt.

Mehr zum Thema Future of Music: Peggy Gou

Mit fast 19 Millionen internationalen Gästen pro Jahr, rund 150.000 Hotelbetten und stetig wachsender Infrastruktur positioniert sich Dubai als globaler Hub der Event- und Pop-Ökonomie. Diese Club-Saison läuft nicht nur auf vollen Touren – sie zeigt, wie Pop im 21. Jahrhundert zunehmend funktioniert: weniger Reibung, mehr Reichweite.

Weniger Techno-Kerker, mehr Champagner. Und noch längst kein Ende in Sicht. Kann unterhaltsam und funky sein, wie Las Vegas oder der Lifestyle in Beverly Hills. Je nach eigener Laune und Befindlichkeit.