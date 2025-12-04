ROLLING STONE öffnet ersten eigenen Live-Club – auf einem Dach

Das elegante Telegraph Hotel ist ein imposantes Gebäude im Herzen von Tiflis. Auf seiner großen Dachterrasse mit Blick über die georgische Hauptstadt eröffnet nun der weltweit erste ROLLING STONE Club – ein einzigartiger Veranstaltungsort für Live-Events und Entertainment.

Das historische Postamt wurde von Hotelbetreiber Silk Road Group mit dem in Shanghai ansässigen Architekturbüro Neri & Hu in ein stilvolles Luxushotel mit 239 Zimmern verwandelt und im Juni eröffnet. Mit dem ROLLING STONE Rooftop Club wird nun ein kulturelles Highlight gesetzt, und zwar wortwörtlich on top.

Die Veranstalter versprechen „eine immersive Reise durch die Geschichte der Musik“ mit „legendären Musikern des späten 20. Jahrhundert bis zu den Megastars von heute“. Was das bedeutet, konnten die Gäste bei der Eröffnung mit einem Konzert der Band der ehemaligen Prince-Bassistin Nik West erleben. Seitdem gibt es regelmäßige Live-Performances, mit regionalen und internationalen Acts, von Soul bis Electronica. Ergänzt durch DJ-Sets mit Funk, House Music und Ambient-Klängen bis zum frühen Morgen. Dass die Cocktails dort „Purple Haze“ und „Sympathy For The Devil“ heißen, ist auch kein Zufall.

Georgien und insbesondere seine Hauptstadt Tiflis haben sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Reiseziel entwickelt, vor allem auch für Musikinteressierte. In der Stadt gibt es zahlreiche Live- und Techno-Clubs, eine sehr lebendige Musik- und Kulturszene.

Gleichzeitig leidet sie jedoch auch unter der angespannten politischen Lage im Land, geprägt von Protesten gegen die seit dem Winter 2024 amtierende prorussische Regierung. Dennoch bleibt die Kulturszene agil und widerständig. Und Tiflis eine der jüngeren, aufstrebenden Metropolen der Popkultur.