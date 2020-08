Bryan Adams, Sarah Connor und Boss Hoss: Düsseldorf-Konzert mit 13.000 Besuchern

Rapper Farid Bang hat nicht viele Freunde in der Politik, doch Düsseldorfs Bürgermeister Thomas Geisel nutzt ein Video des Musikers nun, um die Jugend an die Corona-Regeln zu erinnern.

Rapper Farid Bang ist, in den Worten von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), eine „ausgesprochen kontroverse Figur.“ Nichtsdestotrotz hat der Politiker nun ein Video des 34-Jährigen veröffentlichen lassen, indem der Musiker die Partyszene auffordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. „Benehmt euch, hört auf, Unfug zu machen“, so Bang in dem Video, das auch auf der offiziellen Facebookseite der Stadtverwaltung gepostet wurde. Skandalrapper mit Vorbildfunktion? Ein gemeinsames Video von Farid Bang und Thomas Geisel gibt es allerdings nicht. Der Düsseldorfer Rapper wurde in der Vergangenheit wegen sexistischer und antisemitischer Texte kritisiert. „Ich halte manches, was er gemacht hat, für widerwärtig“,…