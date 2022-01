„Dummheit“ siegt

Das Magazin „Cicero“ hat in seiner Februarausgabe eine Liste der „500 wichtigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum“ veröffentlicht. Nicht, dass wir Leser dieses politisch ziemlich konservativen Heftchens wären – aber eine Liste!?! Da kann der ROLLING STONE natürlich nicht widerstehen. Und wen sehen wir da inmitten der üblichen Verdächtigen und Schwerdenker wie Peter Sloterdijk, Peter Handke und Jürgen Habermas (das ist die Top drei, natürlich männlich, aber, hey, immerhin die intellektuell viel anregendere österreichische Autorin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf 4!): unseren „Dummheit als Weg“-Kolumnisten Rocko Schamoni! Als einen der höchsten Neueinsteiger auf Platz 157 – und damit vor Poptheoriepapst Diederich Diederichsen, „Zeit“-Feuilletonchef-Volker Weidermann und Philosophin Svenja Flasspöhler. Was mag das bedeuten? Erste Anzeichen für einen Linksruck in der „Cicero“-Redaktion?

Der hundertsiebenundfünfzigstgrößte deutschsprachige Intellektuelle war für eine Reaktion nicht zu erreichen. Vermutlich belegt Richard David Precht die Leitung oder die ersten Ehrendoktortitel flattern fernmündlich rein. Aber in seiner aktuellen Kolumne hat Rocko ja bereits alles über seine Erfolgsphilosophie gesagt: „Ich möchte uns alle, auch mich selber, immer nur wieder an unsere eigene Begrenztheit erinnern. Wir fliegen häufig so hoch in den Wolken unserer eigenen Ansichten, dass wir den Blick für fast alle Details um uns rum verlieren. Vor allem den Blick auf die Schwächeren, Kleineren, den Blick auf die, die keine Stimme oder keine Lobby besitzen. Und dafür ist es recht und billig, uns unsere Empathielosigkeit vor Augen zu führen. Auch unsere Unsensibilität uns selbst gegenüber. Wir verhalten uns uns selbst und unserer Umwelt gegenüber häufig völlig gedankenlos, unsensibel, arrogant, desinteressiert, unaufmerksam, um nicht zu sagen: dumm. Ohne Bewusstsein. Vor allem ohne Bewusstsein für unsere Wünsche und Sehnsüchte, unsere daraus resultierenden Taten und deren Konsequenzen.“