Duran Duran: Ex-Gitarrist Andy Taylor kämpft schwer gegen Krebs

Zwar verließ Andy Taylor Duran Duran bereits 2006, seine ehemaligen Kollegen unterstützen ihn jedoch weiterhin – insbesondere seit er seine Prostatakrebsdiagnose bekanntgemacht hatte.

Nun haben die Briten am Donnerstag (13. Februar) bei einem Auftritt auf dem Sanremo Music Festival in Italien ein Update zu Andy Taylors Kampf gegen den Krebs bekannt gegeben. Demnach kämpft er weiterhin tapfer gegen den metastasierenden Krebs an, der unheilbar ist.

Sänger Simon Le Bon erzählte auf der Pressekonferenz vor dem Musik-Event: „Ich bin mir sicher, dass er gerne hier sein würde. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist er an Prostatakrebs erkrankt. Es ist ein sehr spätes Stadium, metastasierter Krebs im vierten Stadium. Er kämpft, so gut er kann, und wir stehen ihm in diesem Kampf bei.“

Duran Duran halten zusammen

Le Bon weiter: „Es gibt etwas zwischen uns, das uns zusammenhält. Zuallererst lieben wir die Musik, die wir zusammen machen. Niemand sonst macht Musik wie wir. Wir haben alle versucht, Dinge alleine zu machen, und es ist einfach nicht so aufregend, wie wenn wir vier zusammenkommen und arbeiten. Wir bringen uns gegenseitig zum Lachen, und ich denke, das ist in einer langen Beziehung sehr wichtig. (…) Außerdem teilen wir alle Einnahmen gleichmäßig auf.“

Andy Taylor spielte zwischen 1980 und 2006 immer wieder mit Duran Duran und sollte letztes Jahr wieder mit ihnen zusammenkommen, als sie in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen wurden, aber ein Rückschlag in seiner Behandlung zwang ihn dazu, auf das Event zu verzichten.

2023 hatten die Musiker ein Benefizkonzert für den Gitarristen veranstaltet. Der Erlös der Show kam der britischen Wohltätigkeitsorganisation „Cancer Awareness Trust“ zugute. Diese sammelt Geld für den Kampf gegen Krebs. Zudem hilft sie dabei, spezielle Behandlungen zu entwickeln, die das Leben von Patienten wie Andy Taylor verlängern könnten.