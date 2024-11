Dwayne Johnson pinkelt gerne mal in Wasserflaschen

Bei einem Interview am Montag (11. November) räumte Dwayne Johnson mit Gerüchten über sich auf. Dabei ging es um sein Verhalten am Set, was wohl nicht bei allen Mitarbeitenden so gut ankäme. Der Schauspieler klärte auf über die Geschichten von Wasserflaschen als Pissoir und kleinen Unpünktlichkeiten beim Dreh.

Die Filmcrew muss wohl Johnson hinterherräumen

Berichten zufolge verärgere der Mime gelegentlich die Filmcrews bei Dreharbeiten. So würde er es vermeiden, die öffentlichen Toiletten zu benutzen. Stattdessen benutze er für den kleinen Toilettengang lieber Wasserflaschen. Johnsons Antwort zu dem Gerücht: „Ja, das kommt vor.“ Laut einem Bericht von „The Wrap“ im April mussten dann wohl die Teammitglieder diese entsorgen. Die Aussagen bestätigte „The Rock“ bei einem Interview mit „GQ“ – zumindest zum Teil.

Außerdem soll der 52-Jährige wohl öfter mal zu den Drehs zu spät gekommen sein und mit seiner Unpünktlichkeit die Planungen durcheinandergebracht haben. Das Filmteam habe dann angeblich improvisieren müssen und andere Szenen vorziehen müssen, bei denen der Schauspieler nicht vorkommen würde. Das alles habe sich wohl auch am Set von der Action-Komödie „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ abgespielt. Zu den Anschuldigungen sagte der „Jumanji“-Star schlicht: „Ja, auch das ist passiert. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie in dem Bericht beschrieben.“ Konkreter wurde er hier jedoch nicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe nie erlebt, dass er zu jeder einzelnen Person am Set etwas anderes als großartig war“

Dwayne Johnson bekam nach der ganzen Kritik aber auch Rückenstärkung von „Red One“-Regisseur Jake Kasdan, der bereits „drei große Filme“ mit dem Schauspieler gedreht hat. So habe es nicht einen Tag gegeben, an dem Johnson nicht erschienen sei. Kasdan weiter laut „GQ“: „Er hat viel zu tun. Er kann kommt vielleicht manchmal zu spät, aber so ist Hollywood – das ist bei jedem so.“ Zudem sei sich der Filmemacher sicher, dass der Mime zu jeder Person am Set „großartig“ gewesen sei. Seine Erfahrungen mit Johnson: Eine zuverlässige und berechenbare Person, bei der „alle genau wissen, was er tun wird“.

Der Streifen „Red One – Alarmstufe Weihnachten“ startete am 7. November in den deutschen Kinos. Neben Johnson spielt auch Chris Evans mit. Der Film handelt von zwei Agenten des Nordpols, die nach Santa Claus suchen, nachdem dieser von einem Schurken entführt wurde.