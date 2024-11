Kündigen AC/DC Live-Termine für 2025 an?

Kommen bald neue AC/DC-Tourdaten? Womöglich bereiten AC/DC sich darauf vor, eine neue Konzertreise für 2025 anzukündigen – allerdings erstmal nur für Nordamerika.

Darauf verwies anscheinend eine schnell wieder gelöschte AC/DC-Mitteilung auf Facebook, die einen Auftritt am 11. April 2025 im U.S. Bank Stadium in Minneapolis, US-Bundesstaat Minnesota. Das berichteten mehrere Fan-Seiten der australischen Hardrocker. Die Band selbst hat noch kein Statement zum angeblichen Leak abgegeben.

Laut der Ankündigung würden die Tickets für die Nordamerika-Tournee diesen Freitag (15. November) in den Verkauf gehen.

AC/DC beendeten ihre „Power Up“-Tour mit Abschlusskonzert in Dublin

92 Tage, 24 Konzerte, 11 Länder – ein Ende. Am Samstag, dem 17. August, beendeten AC/DC ihre „Power Up-Tour“ in Irland. Die Tour war die erste größere Konzertreihe der Band seit acht Jahren.

Im Croke Park in Dublin spielten die Australier eine 21 Songs umfassende Setlist, wie sie sich an den meisten Abenden der „PWR Up-Tour“ wiederholte. Die Show begann mit den Klassikern „If You Want Blood (You’ve Got It)“ und „Back in Black“ und enthielt auch neuere Songs wie „Demon Fire“ vom 2020er Album „Power Up“.

Die Setlist zum Auftritt am 17. August in Dublin:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Sin City

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Rock ’n‘ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Highway to Hell

Riff Raff

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

„Europe we salute you!“

Auf Instagram teilten sie ein Video, in dem sie die vergangenen Wochen Revue passieren ließen:

Von „Rock or Bust“ zu „Power up“

Die diesjährige Konzertreise war auch das große Comeback von Sänger Brian Johnson. Der 76-Jährige musste bei der „Rock or Bust-Tour“ im Jahr 2016 wegen Hörproblemen passen. Woraufhin Axl Rose von Guns N‘ Roses für fast zwei Dutzend Shows einsprang.

Vier Jahre später kehrte Johnson mit seiner Band auf die großen Bühnen zurück. Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit und seiner Fähigkeit, eine vollständige Tour zu absolvieren, trat die Band im Spätsommer 2023 beim „Power-Trip-Festival“ in Indio, Kalifornien, wieder gemeinsam auf.

Einer fehlte trotzdem. Bassist Cliff Williams konnte nicht mehr mit seinen Kollegen auf der Bühne stehen. Für ihn hat man aber kompetenten Ersatz gefunden: Chris Chaney wurde als Tourbassist engagiert.

AC/DC ist noch nicht fertig (vielleicht)

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine weiteren, offiziell angekündigten Tourdaten. Es gibt jedoch Berichte, dass AC/DC in diesem Jahr noch in den USA, Südamerika und Australien auftreten könnten. Darüber hinaus kursieren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach Europa im Jahr 2025.

Laut Berichten der französischen Zeitung „Le Parisien“ soll die Band im kommenden Jahr für zwei Konzerte ins Stade de France nach Paris zurückkehren. Erst am 13. August haben sie im „Hippodrome Paris Longchamp“ in der französischen Hauptstadt gespielt.