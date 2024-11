Schlechte Nachrichten für Rammstein-Fans: „Ausnahmekünstler“ Till Lindemann lädt 2025 in „meine Welt“ ein

Till Lindemann geht 2025 auf Solo-Tournee. Mit gewohnt selbstbewussten Tönen trommelt der Rammstein-Sänger in den sozialen Netzwerken für seine Auftritte im kommenden Jahr.

„Till Lindemann geht im Sommer 2025 auf seine erste Solofestival-Tour“, heißt es auf Instagram. „Mit den charakteristisch starken Liedern und Texten des weltbekannten Künstlers erwarten das Publikum außergewöhnliche Auftritte auf euren Lieblingsfestivals in ganz Europa. Weitere Festivals werden angekündigt.“

Till Lindemann auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit den „Lieblingsfestivals“ sind gemeint: Das „Sommerpalooza“ in Erfurt (04. Juli 2025), das Lucca Summer Festival in Lucca, Italien (06. Juli) sowie das „Masters of Rock“ in Vicovize, Tschechien (11. Juli). Keine Schwergewichte, aber auch keine kleinen Nummern. Beim „Sommerpalooza“ traten 2023 unter anderem Patrice, Glasperlenspiel und Roy Bianco auf … vielleicht nicht gerade die Künstler, die zu Till Lindemann passen.

Ein zweiter Lindemann-Post ist ähnlich optimistisch. Darin geht es um das Konzept hinter der bevorstehenden „Meine Welt“-Tournee. „Till Lindemann, Ausnahmekünstler und Sänger der Industrial-Metal-Gruppe Rammstein, wird dem Publikum 2025 einen Einblick in die Tiefen seiner Welt gewähren – von Ende Oktober bis Jahresende dürfen sich Fans auf über 25 rohe und komplett rekonzeptualisierte Arena-Shows freuen, auf seiner ‚Solo-Meine Welt-Tour‘ durch 17 Länder in Europa.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Große Pläne also, die bis ins nächste Jahr reichen. Und die Konzerttermine von Rammstein auszuschließen scheinen, ist ihr 61-jähriger Sänger doch erstmal nun solo unterwegs.

Zuletzt tourte Till Lindemann durch den amerikanischen Kontinent, warf wie gewohnt mit Fischen durch die Gegend und präsentierte seinen Drummer oben ohne. Rammstein-Schlagzeuger Christian „Flake“ Lorenz wiederum hat unlängst sein erstes Soloalbum angekündigt – mit Coverversionen von Weihnachtsklassikern. Unter den Gästen: Ärzte-Sänger Farin Urlaub. Das nehmen Fans dem Punker übel, standen Rammstein doch zuvor heftigen Vorwürfen gegenüber.