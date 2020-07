auch interessant



Die Eagles haben angekündigt, dass sie am 16. Oktober 2020 ein Livealbum inklusive Konzertfilm veröffentlichen werden: „Live from the Forum MMXVIII”. Der Film soll aus drei verschiedenen Konzerten zusammengeschnitten worden sein, die im September 2018 in Los Angeles stattfanden. Mit dabei waren auch Vince Gill, sowie Deacon Frey, der Sohn des 2016 verstobenen Eagle-Mitbegründers Glenn Frey.

Das Livealbum sowie der Konzertfilm beinhalten 26 Songs. Schon am kommenden Sonntag wird der Mitschnitt beim amerikanischen Sender ESPN Premiere feiern. Eagles-Manager Irving Azoff: „Musik- und Sportfans sind nunmehr seit über drei Monaten von Live-Events ausgeschlossen. Die Premiere von LIVE FROM THE FORUM MMXVIII (…) ist das Geschenk der Eagles an ihre Fans.“

Schaut euch hier den Trailer an:

Die Eagles gelten als eine der erfolgreichsten amerikanischen Bands aller Zeiten. Weltweit verkauften sie über 150 Millionen Alben. „Greatest Hits 1971-1975“ und „Hotel California“ gehören laut des US-amerikanischen Verbandes RIAA zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte. Die Eagles gewannen ingesamt sechs Grammy-Awards.

EAGLES

LIVE FROM THE FORUM MMXVIII

(4-LP, 2-CD, 2-CD/1 DVD, 2-CD/1-BRD und digital)

Tracklisting:

1. SEVEN BRIDGES ROAD

2. Joe Walsh: “How ya doin?”

3. TAKE IT EASY

4. ONE OF THESE NIGHTS

5. Don Henley: “Good evening, ladies and gentlemen”

6. TAKE IT TO THE LIMIT

7. TEQUILA SUNRISE

8. IN THE CITY

9. Timothy B. Schmit: “Hey, everybody, that’s Joe Walsh”

10. I CAN’T TELL YOU WHY

11. NEW KID IN TOWN

12. Don Henley: “Just want to thank all of you…”

13. HOW LONG

14. Deacon Frey: “Hello, everybody…”

15. PEACEFUL EASY FEELING

16. OL’ 55

17. LYIN’ EYES

18. LOVE WILL KEEP US ALIVE

19. Vince Gill: “How about a nice hand for California, man…”

20. DON’T LET OUR LOVE START SLIPPIN’ AWAY

21. THOSE SHOES

22. ALREADY GONE

23. WALK AWAY

24. Joe Walsh: “Is everybody OK?”

25. LIFE’S BEEN GOOD

26. THE BOYS OF SUMMER

27. HEARTACHE TONIGHT

28. FUNK #49

29. LIFE IN THE FAST LANE

30. HOTEL CALIFORNIA

31. ROCKY MOUNTAIN WAY

32. DESPERADO

33. THE LONG RUN