Eagles Of Death Metal: Tourdaten 2022 – sieben Konzerte in Deutschland

Über 20 Jahre sind die Eagles Of Death Metal bereits im Showgeschäft. Die Gruppierung um die Kindheitsfreunde Jesse Hughes und Josh Homme sind für ihren Stilmix aus Garage, Glam, Punk und Blues bekannt. 2015 gelangte die Band auf dramatischem Wege zu trauriger Berühmtheit, als ihr Konzert im Pariser Club Bataclan Ziel eines terroristischen Angriffs wurde.

Auch wenn die EODM ihre folgenden Konzerte damals zunächst absagten, zog es sie nach kurzer Zeit wieder auf die Bühne. Denn Live-Gigs gehören für Sänger Hughes untrennbar zur Kunst dazu. „Ein Rock ’n‘ Roller muss raus und rocken“, so Hughes.

Große Europa-Tour 2022

Knappe sechs Jahre nach dem tragischen Vorfall in Paris planen EODM nun wieder eine groß angelegte Europa-Tour. Für die Konzert-Reihe, die bereits im November 2021 starten soll, sind im kommenden Jahr auch ganze sieben Termine in Deutschland angesetzt. Im Zeitraum von Ende März bis Mitte April 2022 werden die Adler unter anderem in München, Berlin, Hamburg und Köln landen.

Alle Deutschland-Termine hier im Überblick:

20.03.2022 Stuttgart LKA

28.03.2022 München Backstage Werk

30.03.2022 Bremen Modernes

10.04.2022 Berlin Huxleys

11.04.2022 Hamburg Fabrik

13.04.2022 Münster Skaters Palace

16.04.2022 Köln Live Music Hall

Tickets können ab dem 1. Oktober über die offizielle EODM-Website oder über LiveNation.de erworben werden.