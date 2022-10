Queens Of The Stone Age: Neues Album angeblich schon fertig

Der Ausraster von Josh Homme hat Folgen für Queens Of The Stone Age.

Was machen eigentlich Queens Of The Stone Age? Frontmann Josh Homme war im September mit seiner Supergroup Them Crooked Vultures beim Erinnerungs-Konzert für Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins zu sehen, um seine Hauptband war es in den letzten Jahren aber still. Das könnte sich bald ändern: Jesse Hughes von der befreundeten Band Eagles of Death Metal hat jetzt gesagt, dass QOTSA ein neues Album aufgenommen haben.

In einem Instagram Live-Video wurde Hughes gefragt, womit Eagles of Death Metal in der letzten Zeit beschäftigt waren. „Aufnehmen“, antwortete er darauf. „Wir nehmen ein neues Album auf. Queens haben gerade eins gemacht, jetzt machen wir unseres.“ Das Video wurde später auf der Plattform Reddit verbreitet.

Als letztes QOTSA-Album erschien 2017 „Villains“. Für 2023 wurden sie bereits als Headliner für die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside angekündigt. Die Eagles of Death Metal brachten zuletzt 2015 „Zipper Down“ heraus. 2019 erschien außerdem das Coveralbum „EODM Presents Boots Electric Performing The Best Songs We Never Wrote“, unter anderem mit Songs von Kiss, Guns N’Roses und AC/DC.

Eagles of Death Metal wurden 1998 von Jesse Hughes und Josh Homme gegründet. Homme war seitdem an allen Alben beteiligt, auf Tour ist er aber meist nicht dabei, weil er mit Queens of The Stone Age ausgelastet ist. Die Band erlangte auch außerhalb der Alternative-Szene tragische Bekanntheit, als während ihres Konzert in Paris 2015 der Terroranschlag im Bataclan-Club verübt wurde.