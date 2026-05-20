Ebola-Patient in Berlin: 5 Dinge, die Sie über Ebola wissen müssen

Irgendwo in der amerikanischen Vorstellungskraft, nur wenige Schritte entfernt von einer vollständigen Zombie-Apokalypse, liegt die Bedrohung einer Ebola-Pandemie. Und in den vergangenen Jahrzehnten blieb sie im Grunde genau dort. Doch jetzt, mit dem ersten großflächigen Ausbruch in Westafrika – dem schlimmsten seit der Entdeckung des Virus im Jahr 1976 – und dem ersten Patienten, bei dem Ebola diagnostiziert wurde, stellt sich die Frage: Was müssen wir wissen?

Als Ebola erstmals in Westafrika auftauchte, gelangte das Virus bald in urbane Gebiete, und die Infrastruktur, um die beginnende Epidemie zu kontrollieren, war schlicht nicht vorhanden. „Es gab kleine Kliniken, die schnell von Ebola-Patienten überrannt wurden“, sagt Daniel Epstein, ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation. „Und viele Gesundheitsarbeiter infizierten sich, weil sie nicht unbedingt wussten, dass diese Patienten Ebola hatten.“

Die frühen Symptome des Virus – plötzlich auftretendes Fieber, Schmerzen, Beschwerden, manchmal Halsschmerzen – sehen Malaria sehr ähnlich, einer weitaus häufigeren (und weniger ansteckenden) Krankheit. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen glaubten zu wissen, womit sie es zu tun hatten; als sie erkannten, dass es Ebola war, war es bereits zu spät. „In einem Krankenhaus“, so Epstein, „gab es 28 Krankenschwestern, die Ebola-Patienten behandelten. 25 von ihnen starben.“

Warum die Gefahr dennoch begrenzt bleibt

Man sollte sich vor Augen halten, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit Ebola zu infizieren, im Allgemeinen gegen null geht. Das Virus kann nicht über die Luft übertragen werden, und das Risiko, dass es sich zu einem luftübertragbaren Virus entwickelt, ist minimal. Außerdem sind Patienten erst ansteckend, wenn sie Symptome zeigen – man muss sich also keine Sorgen über vollkommen gesund wirkende Menschen im Zug neben sich machen (obwohl es vielleicht Zeit wäre, den Waggon zu wechseln, wenn jemand schwitzt und niest). Dennoch gibt es fünf Dinge, die man über das Ebola-Virus und die internationale Reaktion auf diese beispiellose Situation wissen sollte:

Der Schlüssel, um die Ausbreitung von Ebola zu stoppen, besteht nicht darin, Grenzen zu schließen – sondern darin, sie offen zu halten.

Das mag kontraintuitiv erscheinen, doch sowohl die WHO als auch die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC betonten, dass Grenzschließungen die Lage nur verschlimmern würden. „Wir müssen Menschen nach Liberia, Sierra Leone und Guinea hinein- und hinausbekommen, wenn wir irgendeine Hoffnung haben wollen, den Ausbruch zu stoppen“, sagt Epstein. „Ausländische Ärzteteams, Versorgungsgüter, Laborproben – alles Mögliche.“ Nicht nur Länder sollten nicht isoliert werden, auch Dörfer mit vielen mutmaßlichen Ebola-Fällen sollten nicht vollständig abgeriegelt werden. „Es ist sehr schwierig, Unterstützung und Überwachung in Gemeinschaften bereitzustellen, die unter Quarantäne stehen“, sagt Dr. Vinay Gupta, Captain im medizinischen Korps der US Air Force und Fellow am Brigham & Women’s Hospital der Harvard Medical School. „Wenn man unter Quarantäne steht, kann medizinische Versorgung nicht effektiv geleistet werden. Was gebraucht wird, sind gute Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens und ein Verständnis dafür, wie die Krankheit übertragen wird.“

Warum Vorsicht allein nicht genügt

Ebola wird nicht über die Luft übertragen, aber das bedeutet nicht, dass bloßes Nicht-Anfassen Infizierter ausreicht, um sicher zu bleiben.

Im Gegensatz zu Influenza oder Tuberkulose wird Ebola nicht über die Luft übertragen – es braucht einen „relevanten Kontakt“, bei dem eine Körperflüssigkeit eines symptomatischen Ebola-Patienten „eine Körperbarriere durchbricht“, erklärt Dr. Gupta. Das kann Schleim, Tränenflüssigkeit, Urin, Blut oder Erbrochenes sein, das nicht nur die Haut berührt, sondern in eine Körperöffnung oder eine Wunde gelangt. Bedeutet das also: keine High-Fives und keine Umarmungen, ansonsten ist man sicher? „Wichtig ist“, sagt Dr. Gupta, „dass man sich infizieren kann, wenn man sich innerhalb von etwa einem Meter Entfernung zu einer infizierten Person befindet und diese hustet. Dann besteht die Möglichkeit, mit dem Auswurf in Kontakt zu kommen, was als direkter Kontakt gilt.“

Deshalb tragen medizinische Mitarbeiter in den betroffenen Regionen Schutzanzüge: Jede Schleimhaut des Körpers muss geschützt werden. Bei einer Krankheit wie Ebola, deren Sterblichkeitsrate mittlerweile bei etwa 70 Prozent liegt, ist Vorsicht besser als Nachsicht. „Diese Vorsichtsmaßnahmen sind für Ärzte in Liberia oder Sierra Leone extrem schwer umzusetzen“, sagt Dr. Gupta und nennt damit einen der Gründe, warum sich die Krankheit in ihrer frühen Phase so schnell ausbreitete. „Man kann nicht einfach nur eine Maske und einen Kittel anziehen.“

Nur die schwersten – tödlichen – Fälle erreichen das hämorrhagische Endstadium, in dem innere und äußere Blutungen auftreten

Im Endstadium, wenn sich ein Patient dem Tod nähert, lässt Ebola die Venen kollabieren, Organe versagen und verursacht innere wie äußere Blutungen. In der Regel beginnt eine infizierte Person zwei bis zehn Tage nach dem Kontakt mit dem Virus die ersten Symptome zu zeigen: Fieber und Schmerzen, die alles Mögliche sein könnten – von einer Erkältung über eine Grippe bis hin zu Malaria. Selbst die zweite Symptomphase kann falsch diagnostiziert werden: Erbrechen, Durchfall und ein rascher Flüssigkeitsverlust des Körpers.

Wirklich erschreckend ist die dritte, hämorrhagische Phase, in der der Körper die Fähigkeit verliert, Blut zu gerinnen. „Im Allgemeinen gilt: Selbst in den USA ist jemand, der dieses Stadium erreicht, praktisch verloren. Man kann dann nichts mehr tun.“ Zwar ist Ebola nicht die einzige Krankheit, die solche schockierenden Symptome verursacht – wie Dr. Gupta erklärt, können auch MRSA oder eine schwere Lungenentzündung denselben septischen Schock hervorrufen –, doch die eigentliche Bedrohung liegt darin, wie schnell Ebola dies bewirkt. „Andere Krankheiten entwickeln sich vielleicht über fünf bis sieben Tage“, sagt Dr. Gupta, „während es bei Ebola innerhalb von ein oder zwei Tagen geschieht.“

Wie Hilfe trotzdem möglich ist

Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Infizierten zu helfen, und die globale Gesundheitsgemeinschaft ist darauf vorbereitet.

Ein typischer Ebola-Fall sieht ungefähr so aus: Einige Tage nach Ansteckung und Inkubation beginnt ein Patient Symptome zu zeigen – Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit. Aus einer leichten Grippe werden sofort oder innerhalb eines Tages Erbrechen und Durchfall, und wenn nichts unternommen wird, entwickelt sich die Krankheit innerhalb von ein bis drei Tagen zum hämorrhagischen Stadium, in dem innere und äußere Blutungen zu einem schnellen und qualvollen Tod führen.

Doch wie Dr. Gupta erklärt, gibt es einige einfache Maßnahmen, mit denen Ärzte verhindern können, dass dieses dritte Stadium überhaupt eintritt. „Da Ebola ein Virus ist, kann man therapeutisch nicht viel tun – die Behandlung ist rein unterstützend“, sagt er. Auf einer Intensivstation können Ärzte den Blutdruck überwachen, Flüssigkeit zuführen, die Patienten schnell verlieren, und sie im Grunde überwachen, bis sie außer Gefahr sind. Das Problem in Westafrika war das völlige Fehlen intensivmedizinischer Versorgung – wenn grundlegende Dinge wie Infusionen nicht vorhanden sind, werden unterstützende Maßnahmen erheblich schwieriger. „Diese Infrastruktur fehlt vollständig“, erklärt Dr. Gupta. „Deshalb konzentriert man sich darauf, Krankenhäuser, Unterkünfte und sanitäre Anlagen zu bauen.“

Trotz aller Bemühungen gibt es noch vieles, das wir nicht wissen

„Wir verstehen auf molekularer Ebene nicht genau, warum Ebola das tut, was es tut“, erklärt Dr. Gupta. „Wir sehen die Auswirkungen und erkennen, dass das Virus klinische Symptome hervorruft, die wir auch bei anderen schweren Erkrankungen beobachten würden. Aber wir wissen nicht genau, warum es bestimmte Reaktionen im Körper auslöst.“ Das ist auch ein Grund dafür, warum bislang weder ein Impfstoff noch eine Heilung entwickelt wurden. Laut Epstein von der WHO liegt das auch daran, dass es bislang nur wenige Möglichkeiten gab, die Krankheit zu erforschen.

„Ebola war auf isolierte Ausbrüche in ländlichen Regionen Afrikas begrenzt“, sagt er. „Wir wissen zum Beispiel, dass Fruchtfledermäuse vermutlich die Wirte sind – aber über den genauen Übertragungsweg? Wir gehen davon aus, dass Speichel eine Rolle spielt, aber hundertprozentig sicher sind wir nicht.“ Bis eine Behandlung gefunden wird, bleibt der globalen Gesundheitsgemeinschaft nur, die Infizierten bestmöglich zu unterstützen. „Nicht jeder wird den klassischen Hollywood-Verlauf der Krankheit erleben“, sagt Dr. Gupta. „Offen gesagt lässt sich das vermeiden.“