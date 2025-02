Roland Kaiser: Ein Mann mit Haltung

Sie haben sich auch früh stark gemacht gegen Antisemitismus.

Ja.

Haben Sie da selbst Erfahrungen gemacht mit Freunden?

Ich bin mit einer Menge Menschen, die jüdischen Glaubens sind, befreundet hier in Berlin, und die waren sehr dankbar, dass ich am Brandenburger Tor eine Rede gehalten habe zu dem Thema.

In Ihrer Autobiografie schreiben Sie von verbalen Attacken in den sozialen Medien, nachdem Sie sich gegen Pegida in Dresden gewandt hatten: „Santa Maria“ wurde in „Santa Scharia“ abgewandelt. Sie haben einerseits diesen großen Zuspruch im Osten, und andererseits sehen Sie natürlich, dass es auch Widerspruch zu Ihren politischen Positionen gibt.

Ich lese solche Kommentare überhaupt nicht. Ich habe nicht mal einen Zugang zu Facebook, Instagram und dergleichen. Das liest meine Frau manchmal, und ich sage: Vergiss es, das ist morgen wieder vergessen. Der Zuspruch im Osten hat nicht abgenommen. Und wenn dann Leute sagen, ich gehe nicht zu deinem Konzert, ist es mir auch egal, denn ich werde meine Meinung nicht hinter merkantile Interessen stellen.

„In meinem Zimmer waren viele Bücher von Walter Kempowski“

Noch einmal zur Autobiografie, die ja einige Jahre zurückliegt. Unter anderem erinnern Sie sich sehr ausführlich an Ihre Kindheit im Wedding und an Ihre Pflegemutter. Uns hat es an – vielleicht haben Sie es gelesen – Walter Kempowskis „Tadellöser & Wolff“ erinnert.

Kenne ich. Ich habe mal in einem Hotel in Rostock übernachtet, und in meinem Zimmer waren viele Bücher von Walter Kempowski.

Und Sie haben auch so eine Art fotografische Erinnerungen an Ihre Kindheit, als Sie sechs, sieben Jahre alt waren, das Zeitungsaustragen etwa. Sie hatten keine Mühe, das aufzurufen während des Schreibens?

Nein, ich habe mit meiner Co-Autorin Sabine Eichhorst lange gesessen. Sie war sehr intensiv in der Nachfrage und konnte Bilder hervorgraben. Das war schon eine spannende Arbeit. Und das hat das Buch ausgemacht, glaube ich. Das Buch ist auch ein bisschen Zeitgeschichte. Nicht nur meine, sondern die vieler Menschen. Bundesrepublikanische Geschichte. Wie meine Mutter, die das Büro von Willy Brandt im Kurt-Schumacher-Haus putzte. Wie wir gemeinsam zu der Kundgebung von John F. Kennedy auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus gefahren sind. Wie meine Mutter, die Brandt wirklich geliebt hat, ins Grübeln kam, als dann dieser junge Präsident da oben stand und uns Hoffnung machte. Als er „Ich bin ein Berliner“ sagte, hat sie geweint.

„Ich kann mich heute noch genau an den Tag erinnern, an dem ich erfahren habe, dass Udo Jürgens verstorben ist“