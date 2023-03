Ed Sheeran live im Berliner Admiralspalast: Tickets, Termin, Vorverkauf

Ed Sheeran, Coverheld unserer exklusiven Digital-Titelgeschichte, hat sein einziges Deutschlandkonzert für 2023 angekündigt: Am 17. April tritt er in Berlin auf – sein einziger Gig in diesem Jahr. Vor 1500 Fans – im Admiralspalast.

Pre-Sale: Donnerstag, 30. März, 10:00 Uhr

Wer das kommende Album „-“ (Subtract) bis kommende Woche Mittwoch 29. März, 13 Uhr vorbestellt, erhält frühen Zugriff auf Tickets.

Start allgemeiner VVK: Freitag, 31. März 2023, 10:00 Uhr

Tickets werden erhältlich sein über www.edsheeran.com

SEKUNDÄRER TICKETMARKT – BITTE LESEN

Ed und sein Team haben erneut eine strikte Haltung gegen all jene, die inoffizielle Sekundär-Ticketing-Seiten nutzen. So soll verhindert werden, dass Fans beim Kauf von Tickets für Eds Konzerte ausgenutzt werden. Die Shows dieser Tournee werden mit einer eigens entwickelten mobilen digitalen Ticketing-Technologie durchgeführt. Sie enthält Sicherheitsvorkehrungen, die sicherstellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen, und verhindern somit, dass inoffizielle sekundäre Ticketing-Seiten und inoffizielle Ticketverkäufer Karten zu überhöhten Preisen weiterverkaufen und Fans abzocken können. Ticketbesitzer:innen, die nicht zu den Konzerten gehen können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets am Ort des ursprünglichen Kaufes über die offizielle Fan-to-Fan-Weiterverkaufsplattform zum ursprünglichen Originalpreis + Vorverkaufsgebühr an andere Fans zu verkaufen.

Die Veranstalter:innen bitten alle Käufer:innen dringend, nur die auf www.edsheeran.com gelisteten offiziellen Ticket-Websites zu nutzen, und weisen darauf hin, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist. Wie schon bei den letzten Touren von Ed Sheeran, werden die Veranstalter:innen die Verkaufstransaktionen in Zusammenarbeit mit dem National Trading Standards Cyber Crime Team überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Geschäftsbedingungen für den Verkauf der Ed-Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Bedingungen verstoßen, müssen mit Stornierungen rechnen.

Eine Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) zu diesem Thema gibt es gebündelt unter www.edsheeran.com.