Depeche-Mode-Song bei Mauerfall-Jubiläumskonzert „Sound der Freiheit“

Am 09. November feierte Berlin den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR und den daraus resultierenden Fall der Mauer mit einem „Fest für Freiheit“. Den Höhepunkt des Abends bildete das „Konzert der Freiheit“ am Fuße des Brandenburger Tors. Dabei wurden zahlreiche Songs mit inhaltlichem Bezug zur Freiheit gespielt – unter anderem von Depeche Mode.

Ein buntes Programm zu Ehren der Freiheit

Schon 5.000 von gestaltungsfreudigen Berliner:innen entworfene Plakate auf dem einstigen Mauerstreifen und hunderte Video-Screens mit den wichtigsten Momente der Mauergeschichte hatten das Zentrum der deutschen Hauptstadt in einen Ort der Geschichtserinnerung verwandelt.

Von 20 bis 21 Uhr spielte dann entlang der früheren Grenze die aus etwa 700 freiwilligen Musiker:innen bestehende „Band der Freiheit“ Songs, die laut der Stadtwebseite „für Freiheit stehen und zum Mitsingen einladen“. Die fünf simultan bespielten Open-Air-Bühnen standen am Futurium, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz und Checkpoint Charlie.

In d er ARD-Mediathek könnt ihr euch ab Minute 21:00 das Konzert anschauen.

Die Aktion erinnerte dabei an die Veranstaltungsreihe „Rockin’1000“, bei der sich besagte Zahl an Menschen versammelt, um einen Rocksong gemeinsam aufzuführen. Das italienische Musikprojekt war zusammen mit den Kulturprojekten Berlin für die Produktion verantwortlich.

Depeche Mode statt David Hasselhoff

Ein Highlight des Abends war Depeche Modes „Never Let Me Down Again“. Zwar verbinden die meisten Ost- und Westdeutschen mit den Fernsehbildern der die Mauer erklimmenden und Feuerwerk zündenden Menschenmassen David Hasselhoffs „I’ve Been Looking for Freedom“. Doch erstaunlicherweise war das Kultlied des Knight Riders kein Teil der Setlist. Dafür schmetterten nun in Mützen und dicke Jacken gepackte Sänger:innen „See the stars, they’re shining bright, everything’s alright tonight“ in den dunklen Nachthimmel.

Die dargebotenen Lieder beim „Konzert der Freiheit“