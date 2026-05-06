Sting finanziert seinen Kindern die Karriere nicht per Erbschaft: „Geht arbeiten“

Stings Kindern geht es bestens. Er hat sechs Kinder, darunter Eliot Sumner, Musikerin, und Mickey Sumner, Schauspielerin. Sting unterstützt ihre Karrieren – aber er finanziert sie nicht einfach mit einem Erbe. Das machte er kürzlich in „CBS Sunday Morning“ deutlich.

„Oder ob ich ihnen gesagt habe: ‚Leute, ihr müsst arbeiten. Ich gebe unser Geld aus. Ich bezahle eure Ausbildung. Ihr habt Schuhe an den Füßen. Geht arbeiten’“, sagte er. „Das ist nicht grausam. Ich glaube, da steckt eine Güte drin und ein Vertrauen, dass sie ihren eigenen Weg finden werden. Meine Kinder sind zäh.“

Sting räumte ein, dass seine Kinder eine „außergewöhnliche Arbeitsmoral“ hätten – wohl auch deshalb, weil er sich geweigert habe, ihnen zu sagen: „Du musst nicht arbeiten.“ Genau das bezeichnete er als „eine Form von Missbrauch, der mir hoffentlich nie unterlaufen ist“. Er fügte hinzu: „Die Arbeiterklasse arbeitet und will arbeiten. Ich bin einer dieser Menschen, ich liebe die Arbeit.“

Sting und seine Wurzeln

Seine eigene Arbeit unterscheidet sich freilich ein wenig von dem, was die meisten mit Arbeit verbinden, die aus einem Arbeitermilieu stammen. Zuletzt adaptierte er sein Musical „The Last Ship“ für die Metropolitan Opera. Das Stück ist eine Hommage an die Schiffsbauer in Newcastle, seiner Heimatstadt, und wurde ursprünglich 2013 uraufgeführt. Im Laufe seiner Karriere hat Sting außerdem 15 Soloalben und fünf weitere mit The Police veröffentlicht.

Dabei war das nicht immer so. Wenn Sting auf die Zeit zurückblickt, bevor er in der Musik Fuß fasste, erinnert er sich daran, jeden Job angenommen zu haben, der Geld brachte. „Ich habe Jobs angenommen. Ich habe eine Weile in einem Büro gearbeitet. Ich habe auf Baustellen gearbeitet. Ich bin als Musiker auf einem Kreuzfahrtschiff zur See gefahren, oder ich habe in einem Bergarbeiterdorf unterrichtet – die ganze Zeit, während ich in Bands gespielt habe“, sagte er. Auf die Frage, ob das Ziel gewesen sei, ein Rockstar zu werden, antwortete er: „Nein, ich wollte als Musiker meinen Lebensunterhalt verdienen. Und das ist immer noch das, womit ich mich definiere. Ich bin kein Rockstar.“