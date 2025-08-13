Eine der geilsten Gitarren ever kommt unter den Hammer
Eddie Van Halens Gitarre von 1982 kommt erstmals unter den Hammer – Ein „Kramer“-Modell basierend auf seiner legendären „Frankenstein“-Gitarre
Fast fünf Jahre nach seinem Tod wird eine von Eddie Van Halens bekanntesten Gitarren erstmals in diesem Herbst versteigert. Im Rahmen eines Rock-Memorabilia-Verkaufs des Auktionshauses Sotheby’s können Bieter um eine 1982er Kramer-Gitarre mitsteigern, die er 1982 und 1983 mit der Band Van Halen auf der Bühne spielte und die zudem in einem vielgesehenen TV-Werbespot des Gitarrenherstellers zu sehen war.
Vom Bühneninstrument zur Sammler-Ikone
Mit ihren schwarz-weißen, aufgesprühten Streifen ähnelt sie Van Halens berühmter „Frankenstein“ von 1975 und basiert auf demselben Design.
Einige Jahre nach diesen Van-Halen-Shows schenkte Van Halen das Instrument laut Sotheby’s seinem Gitarrentechniker Robin „Rudy“ Leiren (die Gitarre trägt eine Widmung an Leiren). Dieser verkaufte sie schließlich an Mötley-Crüe-Gitarrist Mick Mars, der sie beim Album Dr. Feelgood einsetzte. Der aktuelle Besitzer ist unbekannt und möchte anonym bleiben – wie oft bei solchen Auktionen.
Morgen wird das Instrument in Monterey, Kalifornien, erstmals seit 40 Jahren öffentlich gezeigt. Die Auktion selbst findet Ende Oktober statt; der erwartete Erlös liegt zwischen 2 und 3 Millionen Dollar.
Wertsteigerung legendärer Gitarren
Es ist nicht das erste Mal, dass eine von Van Halens Gitarren verkauft wird. Ende 2020 – nur zwei Monate nach seinem Tod – erzielten drei Instrumente bei Julien’s Auction zusammen 422.000 Dollar, darunter auch eine Requisiten-Gitarre aus dem „Hot for Teacher“-Video, gespielt von einem Kinderdarsteller.
Seitdem ist der Wert von Van Halens Sammlung deutlich gestiegen. 2023 brachte die originale „Frankenstrat“ aus ebenjenem „Hot for Teacher“-Clip 3,9 Millionen Dollar ein – über eine Million mehr als erwartet.