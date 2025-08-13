Eine der geilsten Gitarren ever kommt unter den Hammer

Fast fünf Jahre nach seinem Tod wird eine von Eddie Van Halens bekanntesten Gitarren erstmals in diesem Herbst versteigert. Im Rahmen eines Rock-Memorabilia-Verkaufs des Auktionshauses Sotheby’s können Bieter um eine 1982er Kramer-Gitarre mitsteigern, die er 1982 und 1983 mit der Band Van Halen auf der Bühne spielte und die zudem in einem vielgesehenen TV-Werbespot des Gitarrenherstellers zu sehen war.

Vom Bühneninstrument zur Sammler-Ikone

Mit ihren schwarz-weißen, aufgesprühten Streifen ähnelt sie Van Halens berühmter „Frankenstein“ von 1975 und basiert auf demselben Design.

Einige Jahre nach diesen Van-Halen-Shows schenkte Van Halen das Instrument laut Sotheby’s seinem Gitarrentechniker Robin „Rudy“ Leiren (die Gitarre trägt eine Widmung an Leiren). Dieser verkaufte sie schließlich an Mötley-Crüe-Gitarrist Mick Mars, der sie beim Album Dr. Feelgood einsetzte. Der aktuelle Besitzer ist unbekannt und möchte anonym bleiben – wie oft bei solchen Auktionen.

Morgen wird das Instrument in Monterey, Kalifornien, erstmals seit 40 Jahren öffentlich gezeigt. Die Auktion selbst findet Ende Oktober statt; der erwartete Erlös liegt zwischen 2 und 3 Millionen Dollar.

Wertsteigerung legendärer Gitarren

Es ist nicht das erste Mal, dass eine von Van Halens Gitarren verkauft wird. Ende 2020 – nur zwei Monate nach seinem Tod – erzielten drei Instrumente bei Julien’s Auction zusammen 422.000 Dollar, darunter auch eine Requisiten-Gitarre aus dem „Hot for Teacher“-Video, gespielt von einem Kinderdarsteller.

Seitdem ist der Wert von Van Halens Sammlung deutlich gestiegen. 2023 brachte die originale „Frankenstrat“ aus ebenjenem „Hot for Teacher“-Clip 3,9 Millionen Dollar ein – über eine Million mehr als erwartet.