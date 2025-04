Den Song, den Sammy Hagar zusammen mit Eddie Van Halen in einem Traum geschrieben hat

Etwa ein Jahr nach dem Tod von Eddie Van Halen im Jahr 2020 hatte Sammy Hagar einen Traum, in dem sie gemeinsam einen entspannten Moment verbrachten. „Er hatte eine Gitarre um den Hals. Und wir feierten eine Liebesorgie, da wir uns lange nicht gesehen hatten“, erzählt Hagar dem Rolling Stone. „Und dann fing er einfach an, diesen Riff zu spielen. Ich begann zu singen.“

Ein besonderer Moment: Der Traum, der alles veränderte

Es dauerte mehrere Jahre. Aber schließlich vollendete Hagar den Song, den er mit Hilfe des Gitarristen Joe Satriani, des Van Halen -Bassisten Michael Anthony und des Schlagzeugers Kenny Aronoff „Encore, Thank You, Goodnight“ nannte. Das Video wird am 27. April bei Hagars Auftritt beim Stagecoach Festival Premiere feiern. Und er wird es am 30. April zum Auftakt seiner „Best of All Worlds Las Vegas“-Residency zum ersten Mal live spielen. Aber ihr könnt euch schon jetzt einen 45-sekündigen Ausschnitt anhören.

Erste Skizzen: iPhone-Aufnahme mitten in der Nacht

Für Hagar war der Traum nicht nur eine Verschmelzung von Erinnerungen an Eddie Van Halen, die aus seinem Unterbewusstsein auftauchten. „Das war zu hundert Prozent eine Botschaft aus dem Jenseits“, sagt er. „Daran gibt es keinen Zweifel. Ich träume ständig von Eddie, ganz ehrlich.“

Jedes Mal endet der Traum sofort, sobald Hagar realisiert, dass der Gitarrist gestorben ist. Dieses Mal, sagt er, sei er so schnell aufgewacht, dass er sich noch genau an den Song erinnern konnte, an dem sie gearbeitet hatten. „Ich habe mir einfach einen Block und einen Stift geschnappt“, erzählt er. „Und ich habe mein iPhone geholt. Meine Frau schrie: ‚Was machst du da?‘ Ich sagte: ‚Ich schreibe einen Song!‘ Es kam einfach alles aus mir heraus. Als ich am nächsten Tag aufstand, schnappte ich mir meine Gitarre. Und begann, die Akkorde herauszufinden.“

Die Zusammenarbeit mit Joe Satriani, Michael Anthony und Kenny Aronoff

Zwei Jahre lang blieb der Song nicht viel mehr als eine grobe iPhone-Aufnahme. Ein paar Notizen. Und eine lebhafte Erinnerung an einen Traum. Aber Anfang dieses Jahres beschloss er, dass es an der Zeit war, ihn mit Hilfe von Satriani fertigzustellen. „Ich dachte: ‚Ich werde nie wieder einen Song mit Eddie schreiben. Das ist das Beste, was ich erreichen kann‘“, sagt Hagar. „Als ich Joe von dem Traum erzählte und ihm das Stück vorspielte, sagte er: ‚Oh Mann. Verdammt, ja. Lass uns das fertig machen. Das ist ein cooler Song.‘“

Der Text („Thank you for the music/Thank you for the songs/Thank you for the good times“) drückt die Dankbarkeit gegenüber Eddie und die vielen guten Jahre aus, die sie gemeinsam verbracht haben. Hagar hatte keinen Zweifel daran, dass Satriani der richtige Gitarrist für die Aufnahme war, nachdem er das vergangene Jahr damit verbracht hatte, mit ihm in ganz Nordamerika Van-Halen-Songs zu spielen. „Joe ist ein Gelehrter“, sagt Hagar. „Er kannte Eddies Gitarrensoli und seine Akkordstrukturen in- und auswendig. Und so versuchte er, einige dieser klassischen Eddie-Parts einzubringen.“

Unterstützung von Dave Cobb, Don Landee und Ted Templeman

Anthony und Aronoff wurden etwas später hinzugezogen, um den Song fertigzustellen, zusammen mit dem Nashville-Produzenten Dave Cobb, der Vintage-Van-Halen-Background-Vocals in den Track integrieren wollte. Nachdem sie lange nach der richtigen Formel gesucht hatten, riefen sie die erfahrenen Van-Halen-Produzenten Don Landee und Ted Templeman an. Sie wiesen sie an, Anthonys Gesangsspur zu verdoppeln. Und dann eine dritte Gesangsspur zu einer von Hagars eigenen doppelt aufgenommenen Gesangsspuren hinzuzufügen. „Ted sagte: ‚Er singt eigentlich drei Parts. Zwei von ihm. Und einen von dir. Und dann singst du die beiden Parts‘“, erzählt Hagar. „‚Und dann hast du es.‘ Wir gingen ins Studio, machten das, und verdammt noch mal, was für ein Trick.“

Die Suche nach dem perfekten „Eddie“-Chor

Gegen Ende des Songs mischten sie den Klang einer Menge, die bei einem alten Van Halen-Konzert „Eddie“ skandierte. Um den richtigen zu finden, scrollte er durch unzählige Aufnahmen und suchte nach einem Moment mit klarem Ton eines „Eddie“-Sprechchors. Er fand ihn beim letzten Stopp der Balance-Tour 1995 im Neal S. Blaisdell Center in Honolulu, Hawaii.

„Bei allen anderen habe ich zusammen mit der Menge ins Mikrofon geschrien. Oder sie haben ‚Sammy/Eddie, Sammy/Eddie‘ gerufen“, sagt Hagar. „Es war immer etwas seltsam oder falsch. Aber bei diesem Konzert, weil es unser letztes war und wir in einer solchen Aufruhr waren, sagte niemand etwas. Wir ließen einfach die Menge machen. Das ist etwas ganz Besonderes. Bei dieser Stelle bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Ich kann es kaum erwarten, das live zu spielen.“