Foo Fighters: Dave Grohl und Gibson enthüllen neue DG-335-Gitarre

Hier macht sich Josh Freese zehn Mal über Foo Fighters lustig

Die Sammlerherzen der Foo-Fighters-Fans schlagen lauter: Dave Grohl und Gibson haben ein neues Gitarrenmodell vorgestellt – die DG-335 Artist Signature Model E-Gitarre, weltweit auf nur 50 Stück limitiert. Sie entspricht nahezu der Alpine White DG-335, die Grohl seit 2021 bei Foo-Fighters-Konzerten spielt.

Zum Verkauf stand die Gitarre auf der Gibson-Seite – für satte 12.199 Euro pro Stück. Gibson beschreibt das seltene Modell aus der Limited Edition folgendermaßen: „Mit Nitrocellulose-Lack in Alpine White. Dreilagiger Korpus aus Ahorn/Pappel/Ahorn mit Bindung und eingefassten Diamant-Schalllöchern, Mahagoni-Hals mit individuellem Dave-Grohl-Profil, Palisander-Griffbrett mit Split-Diamond-Inlays in Zelluloid, TonePros ABR-1-Bridge und Stopbar-Tailpiece, Custombucker-Tonabnehmer“. Dazu gab es ein vom Künstler signiertes Schallloch-Label und einen Hartschalenkoffer.

Inzwischen ist das begehrte Stück bei Gibson ausverkauft. Für Foo-Fans ist dennoch keine Zeit, sich zu grämen, denn die Band liefert derzeit eine gute Nachricht nach der anderen: 2026 gehen die Foo Fighters auf Europatour. Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin treten auch in Deutschland auf – am 17. Juni in München und am 1. Juli in Berlin. Karten, die seit dem 13. November im Vorverkauf sind, gibt es bei Eventim noch für Sitzplätze in höheren Preiskategorien.

Neuer Schlagzeuger Ilan Rubin

Auch durch die USA wird die Welttour 2026 führen. In der Live-Besetzung hatte sich zuvor eine aufsehenerregende Änderung ergeben: Mitte September 2025 spielten die Foo Fighters ihr erstes Konzert mit dem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin. Der frühere Nine-Inch-Nails-Drummer stieß im Sommer zur Band, nachdem sich die Gruppe überraschend von Josh Freese getrennt hatte. Freese war nach dem Tod des langjährigen Schlagzeugers Taylor Hawkins im Jahr 2022 eingesprungen.

Beim Auftritt in Kalifornien stellte Grohl Rubin mit den Worten vor: „Alle anderen haben es schon gesagt, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, es zu sagen: ‚Ladies and gentlemen, will you please welcome …‘ Der härteste Motherfucker von allen – Ilan Rubin spielt jetzt Schlagzeug bei den Foo Fighters. Es ist offiziell. Ihr könnt den Pass stempeln.“

Frische Single

Pünktlich zur Tourankündigung haben die Foo Fighters einen neuen Song veröffentlicht: „Asking for a Friend“. Das Stück vom 23. Oktober sei „ein Song für alle, die geduldig in der Kälte gewartet haben und sich auf Hoffnung und Glauben verlassen haben, dass sich ihr Horizont zeigen würde“, sagte Grohl laut „Consequence of Sound“. „Auf der Suche nach Beweisen, während man an einem Wunsch festhält, bis die Sonne wieder scheint.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfang Oktober hatte die Band zudem das neue Live-Album „Foo Fighters – Are Playing Where ??? Vol. 1“ auf Bandcamp veröffentlicht.