Ellen Page ist transgender und nennt sich künftig Elliot Page

Woran James-Bond-Darsteller Sean Connery starb, ist bislang unbekannt. Berichte über seinen schlechten Gesundheitszustand gab es aber bereits seit vielen Jahren.

Sean Connery ist tot. Wie „BBC“ bekannt gab, verstarb der Schauspieler im Alter von 90 Jahren. Woran Connery, der durch die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond berühmt wurde, verstarb, ist noch unbkannt. Podcast: Leben und Werk Sean Connerys: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/52-sean-connery Connery verstarb am 31. Oktober in seinem Domizil auf den Bahamas. Gerüchte über Connerys Gesundheitszustand hatte es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Sein Sohn Jason Connery teilte nun mit, sein Vater sei von vielen Familienmitgliedern umgeben gewesen, als er in Nassau starb. „Wir müssen das alles erst verarbeiten, auch wenn mein Dad sich seit langem unwohl gefühlt hatte.“…