Trennung besiegelt: Jennifer Lopez reicht Scheidung von Ben Affleck ein

Jennifer Lopez und Ben Affleck, das als Paar unter dem Namen „Bennifer“ bekannt ist, trennt sich nun definitiv. Die Sängerin hat nach zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Die Dokumente wurden am Dienstag, den 20. August 2024 vor dem Los Angeles County Superior Court eingereicht und das kurz nach dem zweiten Jahrestag ihrer Hochzeitszeremonie in Georgia.

Bennifer sagt endgültig „Goodbye“

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben eine gemeinsame Geschichte, die bis ins Jahr 2002 zurückreicht, als sie sich am Set des Films „Gigli“ kennenlernten. Ihre Beziehung zog damals massive mediale Aufmerksamkeit auf sich, was schließlich zur Absage ihrer ersten Hochzeit im Jahr 2003 führte. 18 Jahre später fanden sie wieder zueinander und heirateten im Juli 2022 in einer intimen Zeremonie in Las Vegas, gefolgt von einer aufwendigen Feier in Afflecks Haus in Georgia.

Die Ehe war jedoch von Anfang an von Spannungen geprägt. Bereits im Frühjahr 2024 kursierten Gerüchte über eine bevorstehende Trennung. Es wurden Vermutungen aufgestellt, dass Affleck mit der öffentlichen Aufmerksamkeit unzufrieden war, während Lopez das Rampenlicht genoss. Unterschiedliche Lebensansätze und Prioritäten wurden immer wieder als Ursache für die Spannungen genannt.

Im Juli 2024 wurden die Anzeichen für eine Trennung unübersehbar. Die gemeinsame Villa des Paares in Beverly Hills wurde für 68 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Berichten zufolge hatte sich Affleck bereits eine eigene Wohnung in der Nähe seiner Ex-Frau Jennifer Garner gemietet, was die Spekulationen über ein bevorstehendes Ehe-Aus weiter anheizte.

Ohne Ehevertrag steht eine komplizierte Vermögensaufteilung bevor

Die 55-Jährige veröffentlichte erst Anfang des Jahres ihr neuntes Album „This Is Me … Now“, das stark von ihrer Beziehung zu Affleck inspiriert war. Die geplante Sommertournee für das Album wurde abrupt abgesagt, wobei die Sängerin angab, dass sie sich auf ihre Familie und engen Freunde konzentrieren wolle.

Die Einreichung der Scheidung kam nicht überraschend, doch einige Details sind dennoch bemerkenswert. So gibt es laut den Scheidungsunterlagen keinen Ehevertrag, was bedeutet, dass die finanziellen Angelegenheiten des Paares möglicherweise kompliziert werden könnten. Während Lopez auf Ehegattenunterhalt verzichtet, bleibt abzuwarten, wie die Vermögensaufteilung letztlich geregelt wird.

Inmitten dieser turbulenten Zeiten zeigt sich Affleck überraschend gelassen. Er wurde kürzlich und ohne Ehering gesichtet, was den Eindruck erweckt, dass er bereits mit der Trennung abgeschlossen hat.