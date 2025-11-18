Musk kontert: Billie Eilish nicht das „schärfste Werkzeug im Schuppen“

Elon Musk hat reagiert, nachdem Billie Eilish ihn einen „pathetic pussy bitch coward“ genannt hatte, weil er während einer globalen Krise Reichtum horte. Gestern Abend antwortete Musk auf einen Tweet vom 13. November, der Eilishs jüngste Instagram-Storys zusammenfasste, und schrieb: „Sie ist nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen.“

Eilish hatte Musk hervorgehoben, nachdem sie in ihrer Dankesrede bei den WSJ Innovator Awards Milliardäre kritisiert hatte, weil sie ihr Vermögen anhäufen, wenn „Menschen mehr denn je Empathie und Hilfe brauchen, besonders in unserem Land.“

Seit der Veranstaltung hat Musk einen ehrgeizigen Schritt in Richtung des ersten Billionärs unternommen. Dank eines unrealistischen Vergütungspakets von Tesla.

Musks Reichtum und Eilishs Kritik

In ihren Instagram-Storys repostete Eilish mehrere Infografiken der Aktivistenbewegung „My Voice, My Choice“, die Möglichkeiten aufzeigten, wie Musk seinen enormen Reichtum umverteilen könnte. Zwar hat der Tech-Milliardär diese beispiellose Grenze (dafür müsste Teslas Marktkapitalisierung sechsmal steigen, um 8,5 Billionen Dollar zu erreichen) technisch noch nicht erreicht, doch die Grafiken bieten dennoch realistische Optionen für jeden Menschen mit einem derart aufgeblähten Vermögen.

Die Posts merkten an, dass Musk den Welthunger innerhalb von fünf Jahren beenden könnte, wenn er jedes Jahr bis 2030 40 Milliarden Dollar dafür bereitstellte. Er könnte außerdem weltweit sicheren, sauberen Zugang zu Wasser ermöglichen – für lediglich 140 Milliarden Dollar jährlich über sieben Jahre. Basierend auf seiner Antwort scheint er jedoch nicht gewillt zu sein, etwas davon umzusetzen.

Möglichkeiten der Umverteilung und Reaktionen

Während ihres Auftritts bei den WSJ Innovator Awards kündigte Eilish an, 11,5 Millionen Dollar aus der „Hit Me Hard and Soft“-Tour an verschiedene Organisationen und Wohltätigkeitsverbände zu spenden. Ihre Rede hielt sie vor mehreren wohlhabenden Gästen. Darunter Mark Zuckerberg, dessen Vermögen über 225 Milliarden Dollar beträgt. „Es gibt ein paar Leute hier, die deutlich mehr Geld haben als ich“, sagte sie. „Wenn Sie Milliardär sind – warum sind Sie Milliardär?“

Eilish fügte hinzu: „Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Welt wirklich, wirklich schlecht und wirklich düster ist. Menschen brauchen Empathie und Hilfe mehr denn je, besonders in unserem Land. Ich würde sagen: Wenn Sie Geld haben, wäre es großartig, es für gute Dinge zu verwenden und vielleicht Menschen zu geben, die es brauchen.“