Elton John beendet seine Farewell-Tour – drei Jahre nach ihrem Ende – in Mexiko-Stadt

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Im Juli 2023 spielte Elton John die letzte Station seiner Farewell-Tour. Doch in diesem Herbst kehrt er mit zwei Shows im Estadio Banorte (auch bekannt als Estadio Azteca) in Mexiko-Stadt auf die Bühne zurück. John bezeichnet die Auftritte – seinen ersten Besuch in Mexiko-Stadt seit 14 Jahren – als seinen eigentlichen Abschied von der Stadt, nachdem die Covid-19-Pandemie ihn gezwungen hatte, eine geplante Konzertreihe dort abzusagen.

„Mexiko-Stadt hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt“, sagte John in einem Statement. „Ich war wirklich enttäuscht, dass die Pandemie mich daran gehindert hat, Lateinamerika auf meiner Farewell-Tour zu bereisen – was diese Rückkehr umso bedeutsamer macht. Ich freue mich riesig, diesen ganz besonderen Moment nach all den Jahren endlich mit meinen Fans teilen zu können …“

Der allgemeine Vorverkauf startet am 16. Juli, mit diversen Presales in den Tagen davor. Mitglieder von Johns Rocket Club können bereits am 15. Juli Tickets kaufen; der Beitritt ist über die Website des Künstlers möglich.

330 Shows in fünf Jahren

John absolvierte auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour über fünf Jahre hinweg 330 Shows – zuletzt war er 2012 in Mexiko-Stadt aufgetreten. Das offizielle Tourfinale fand in Stockholm statt, wo er die Abschiedsveranstaltung mit „Goodbye Yellow Brick Road“ beendete. Seitdem hat er vereinzelte Einzelauftritte gespielt und weiter im Studio gearbeitet. Als er die Tour 2018 auf einer Pressekonferenz ankündigte, versprach er „die aufwendigste, fantastischste Show, die ich je gemacht habe“.

Johns jüngstes Album, eine Zusammenarbeit mit Brandi Carlile unter dem Titel „Who Believes in Angels?“, erschien 2025. Doch der Künstler kündigt bereits das nächste an: Im Mai erklärte John bei einer Preisverleihung in Toronto, sein neues Album werde „so glücklich“ sein.