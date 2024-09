Elton John ist total vernarrt in Fontaines D.C.

Elton John hält nicht hinter dem Berg, wenn er von etwas begeistert ist. In der Vergangenheit lobte er begeistert bereits Coldplay, Arcade Fire und The Killers als beste Band der Welt. Nun ist eine neue hinzugekommen: Fontaines D.C.

Der Sänger äußerte sich während des Auftritts der Band in seiner „Rocket Hour Show“ auf Apple Music diese Woche überschwänglich über die Gruppe, wo er ein Interview mit Fontaines-D.C.-Frontmann Grian Chatten führte.

„Für mich seid ihr die beste Band, die es im Moment gibt“, sagte John gleich bei seiner Vorstellung der Gruppe.

„Nachdem ich euch in Glastonbury gesehen und das neue Album gehört habe, habe ich das Gefühl, dass ihr mit jedem Album gewachsen seid“, übermittelte er Chatten. „Ihr scheint mit dieser LP so richtig Fuß gefasst zu haben…es ist eine brillante Platte.“

Erst einmal in Fahrt gekommen, wollte der 77-Jährige, der 2023 mit dem Abschlusskonzert seiner „Farewell“-Tour mutmaßlich zum letzten Mal als Teil einer Tournee auf einer Bühne stand, gar nicht mehr aufhören mit dem Loben.

John: „Ich denke, dieses Album hebt euch – und ich bin schon lange dabei – auf eine andere Ebene, und es wird noch lange, lange Zeit in Erinnerung bleiben. Aber was noch wichtiger ist: die Musik ist wirklich, wirklich, wirklich besonders. Herzlichen Glückwunsch zu allem, Grian. Es ist verdammt wunderbar.“

Konzert abgesagt

Fontaines D.C. wollten eigentlich am vergangenen Freitag (20. September) ihre US-Tour in Seattle beginnen, mussten aber die Eröffnungsshow absagen, nachdem Chatten an „einer Art Grippe“ erkrankt war, wie es hieß. Der Sänger bat für die Unannehmlichkeiten in den sozialen Netzwerken um Entschuldigung, sagte aber, dass er bei einem Auftritt eine Stimmbandverletzung riskieren würde. Nächster angesetzter Gig ist Dienstag (24. November) in San Francisco.

Im November ist die Band auch für vier Konzerte in Deutschland zu sehen.

Fountaines D.C. auf Tour 2024: Termine