Keine Lust auf Fake News: Elton John löscht Twitter-Account

Sir Elton John, 2017 in New York City

Elton John will Twitter nicht länger nutzen, weil es sich in eine falsche Richtung entwickelt. Das schrieb er in seinem letztem Post, den er am Freitag absetze.

„Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, Menschen mit Musik zusammenzubringen. Es macht mich traurig, wie Falschinformationen nun genutzt werden, um unsere Welt zu spalten“, erklärte John. Deshalb habe er beschlossen, Twitter nicht mehr zu nutzen. Der 75-Jährige ist überzeugt, die jüngste Änderung der Geschäftsrichtlinien „ermöglicht, dass Fehlinformationen unkontrolliert gedeihen“.

Elon Musk reagierte persönlich auf Elton Johns Abschieds-Post. „Ich liebe deine Musik. Ich hoffe, du kommst zurück. Gibt es bestimmte Fehlinformationen, die Sie beunruhigen?“, schrieb er. Die Frage ließ der Musiker bisher unbeantwortet.

I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about? — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022



Twitter geht nicht mehr gegen Falschinformationen beispielsweise zum Coronavirus vor. Musk hat nach seiner Übernahme auch bisher gesperrte Accounts reaktiviert, wie etwa das Profil von Ex-US-Präsident Donald Trump. Der Milliardär will mit diesen Maßnahmen die seiner Meinung nach absolute Meinungsfreiheit auf Twitter einführen.

Elton John ist nicht der einzige prominente Nutzer, der das soziale Netzwerk in der letzten Zeit verlassen hat. Im November kündigte bereits Jack White an, die Plattform nicht mehr zu nutzen. Ihn störte, dass Musk Trumps Account reaktiviert hatte. In einem Instagram-Post an den Tesa-Chef schrieb der Musiker: „Du bist zu weit gegangen und nutzt nun deine Macht, um schreckliche, gewalttätige Lügner zu fördern, die das Land und die Welt zurückdrängen und die Demokratie gefährden, die dich überhaupt erst reich und erfolgreich gemacht hat.“