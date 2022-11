Jack White über Donald Trumps Twitter-Freischaltung: „Das ist ekelhaft, Elon. Ein offizieller Arschloch-Move!“

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Rich Fury. All rights reserved.

Am Wochenende haben sich mit Jack White und Trent Reznor erneut weitere Musiker gegen den Kurznachrichtendienst Twitter unter der neuen Führung von Elon Musk ausgesprochen.

White regte sich am Sonntag via Instagram darüber auf, dass Musk den ehemaligen US-Präsidenten und erneuten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf Twitter – angeblich unter Berufung auf das Recht auf freie Meinungsäußerung – wieder freigeschaltet habe. White sprach Musk direkt an: „Das ist ekelhaft, Elon. Ein offizieller Arschloch-Move. Warum bist Du nicht ehrlich? Sag doch, wie es ist. Menschen wie Du und Joe Rogan (der Lügnern wie Alex Jones eine Plattform gibt) kommen mit haufenweise Kohle an. (…) Und Du unterstützt jeden Republikaner, der Dir mit seiner Steuerpolitik dabei hilft, mehr von Deinem Geld zu behalten. (…) Trump wurde damals von Twitter verbannt, weil er mehrfach zu Gewalt aufrief. Menschen starben und wurde verletzt infolge seiner Lügen und seines Egos.“

Lesen Sie hier Whites komplettes, eindringliches Statement, das er mit den Worten beendete: „Du hast mit der Twitter-Übernahme auch große Verantwortung übernommen. ‚Free Speech‘ ist nicht irgendein Regenschirm, der Dich davor beschützt.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jack White (@officialjackwhite)

Trent Reznor wiederum hat am Sonntag öffentlich erklärt, dass er Twitter verlassen werde. Es sei eine Peinlichkeit: „Wir brauchen nicht die Arroganz von Milliardären, die glauben, sie können einfach irgendwo hereinplatzen und alle Probleme lösen. Schon vor Musks Twitter-Übernahme habe der Musiker und ORoduzent überlegt, seinen Account zu deaktivieren. „Auch ohne Musk wurde Twitter zunehmend zu einer toxischen Umgebung. Für meine mentale Gesundheit muss ich da raus. Es fühlt sich nicht mehr gut an, dort zu sein.

Tatsächlich hat Reznor seinen Account mittlerweile deaktiviert. Ihm folgten dort 1,6 Millionen User, obwohl Reznor Twitter ohnehin nur selten aktiv nutzte.

Der ehemalige White-Stripes-Sänger und -Gitarrist Jack White hat dieses Jahr zwei neue Studioalben veröffentlicht und befindet sich gerade auf Tour. In Malaysia coverte er vor ein paar Tagen etwa Nirvanas „Heart-Shaped Box“:

Nine-Inch-Nails-Kopf Trent Reznor hat am Freitag gemeinsam mit Atticus Ross den Soundtrack zu Luca Guadagninos neuem Film „Bones And All“ – eine „kannibalische Liebesgeschichte“ mit Timothée Chalamet und Taylor Russel – veröffentlicht.