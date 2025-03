Wo und wann war Elvis Presley in Deutschland stationiert? Ein Blick auf die Militärzeit des King of Rock ’n’ Roll

Wenn Elvis Presley es geschafft hätte, abzunehmen und gesund zu werden, gäbe es keinen Grund, warum er nicht immer noch auf der Bühne seine Hüften schwingen könnte. Leider hat sich sein Leben nicht so entwickelt. Aber er ist immer noch der König des Rock ’n‘ Roll. Hier im Ranking: Die 10 besten Songs von Elvis Presley.

10. „Mystery Train“

Nur wenige Monate bevor Sam Phillips und Colonel Tom Parker Presleys Vertrag für 40.000 US-Dollar an RCA verkauften, kehrte Elvis in die Sun Studios zurück. Und nahm diese Coverversion eines Songs von Junior Parker aus dem Jahr 1953 auf. Mit Unterstützung des Gitarristen Scotty Moore, des Bassisten Bill Black und des Schlagzeugers Johnny Bernero belebte Presley Parks ursprüngliche Blues-Version. Die neue Aufnahme erreichte Platz 11 der Country-Charts der Billboard. Aber einige Monate später veröffentlichte RCA „Heartbreak Hotel“. Und stellte alles in den Schatten, was Presley zuvor veröffentlicht hatte. Dennoch ist „Mystery Train“ bis heute einer der beliebtesten Songs von Elvis.

9. „Kentucky Rain“

Elvis begann die 1970er Jahre auf einer sehr starken Basis, als er im Januar 1970 Eddie Rabbits und Dick Heards trauriges „Kentucky Rain“ als Single veröffentlichte. Der Song erreichte Platz 16 der Billboard Hot 100. Und verkaufte sich mehr als eine Million Mal, obwohl er nur ein paar Wochen lang in seiner Live-Show zu hören war.

8. „An American Trilogy“

Der Bürgerkrieg lag über 100 Jahre zurück, als Elvis 1972 begann, „An American Trilogy“ zu singen. Aber die Narben waren in ganz Amerika noch tief. Das Lied war das Werk des Nashville-Profis Mickey Newbury. Er versuchte, die beiden Seiten des Landes zu vereinen, indem er „Dixie“, „The Battle Hymn of the Republic“ und „All My Trials“ zu einem großen patriotischen Medley verband.

Irgendwie schaffte er es in nur viereinhalb Minuten. Und das daraus resultierende Lied wurde zu einem Höhepunkt von Presleys Konzerten in den letzten fünf Jahren seines Lebens.

7. „Heartbreak Hotel“

Viele Amerikaner erfuhren erstmals von Elvis Presley, als „Heartbreak Hotel“ Anfang 1956 in ihren Radios lief. Presleys vorheriger Erfolg war hauptsächlich regional, aber mit der Hilfe seines neuen Labels RCA nahm er einen Song auf, der sieben Wochen lang an der Spitze der Hot 100 bleiben sollte. Er wurde sogar ins Fernsehen eingeladen. Was eine landesweite Elvis-Hysterie auslöste, die in vielerlei Hinsicht noch nicht abgeklungen ist.

6. „Love Me Tender“

Nur wenige Entertainer hatten jemals ein Jahr wie Elvis Presley 1956. Eine Single nach der anderen stürmte die Charts. Riesige Menschenmengen kreischender Mädchen folgten ihm auf Schritt und Tritt. Eltern waren überzeugt, dass er die Jugend verdarb. Seine letzte Nummer eins des Jahres war „Love Me Tender“. Eine Ballade, die von Ken Darby geschrieben wurde. Er spielte das Lied in The Ed Sullivan Show, kurz bevor ein Film mit dem gleichen Namen in die Kinos kam.

5. „Can’t Help Falling in Love“

Fans der letzten Elvis-Konzerte wussten, dass die ersten Noten von „Can’t Help Falling in Love“ bedeuteten, dass es Zeit war, sich auf den Weg zu machen. Das verträumte Lied, das für seinen Film Blue Hawaii aus dem Jahr 1961 geschrieben wurde, beendete jede einzelne seiner Shows nach seinem Comeback.

Die süße Ode an die wahre Liebe war der perfekte Abschluss für den Abend. Seitdem wurde es von allen gecovert, von Bob Dylan über U2. Bis hin zu UB40, die es 1993 zu einem riesigen Hit machten.

4. „Jailhouse Rock“

Jerry Leiber und Mike Stoller schrieben „Jailhouse Rock“ speziell für Elvis Presleys gleichnamigen Film von 1957. Es ist unklar, ob Elvis genau verstand, was sie mit Zeilen wie „You’re the cutest jailbird I ever did see/I sure would be delighted with your company“ meinten. Aber die Andeutung einer Romanze zwischen Häftlingen ging auch an den meisten Zuhörern vorbei. Das Lied verdrängte schließlich „Wake Up Little Susie“ von der Spitze der Charts.

3. „In the Ghetto“

Elvis verbrachte einen Großteil der 1960er Jahre damit, kitschige B-Movies und leblose Soundtracks zu produzieren, während neue Acts wie die Beatles und Bob Dylan ihn wie ein Relikt erscheinen ließen.

Sein brillantes Comeback-Special von 1968 brachte ihn zurück an die Spitze. Er nahm seine neu gewonnene Energie mit ins Studio, um „In the Ghetto“ aufzunehmen. Es ist ein Lied über den Teufelskreis von Armut und Verzweiflung in den Innenstädten Amerikas, das schließlich auf Platz drei landete. Und die Tatsache festigte, dass Elvis zurück war.

2. „If I Can Dream“

Nur zwei Monate nach der Ermordung von Martin Luther King Jr. betrat Elvis Presley das Studio von Western Recorders und legte diese bewegende Hommage an den Bürgerrechtler vor.

Es war der mitreißende Höhepunkt seines Comeback-Specials von 1968. Er sang es mit unglaublicher Leidenschaft. Der Song stieg auf Platz 12 der Hot 100 ein. Und wird heute von vielen als eine der größten Gesangsdarbietungen seiner Karriere angesehen.

1. „Suspicious Minds“

Elvis war gerade zwei Jahre mit Priscilla verheiratet, als er „Suspicious Minds“ aufnahm. Aber die Ehe stand bereits auf der Kippe. Es ist offensichtlich, dass er einen Teil dieser Enttäuschung, insbesondere über seine eigenen Fehler als Ehemann, in das Lied einfließen ließ.

Das von Mark James geschriebene Lied wurde sein erster Nummer-eins-Hit seit sieben Jahren. Und ein regelmäßiger Höhepunkt seiner Live-Show.