Elvis Presleys „Comeback Special“-Gitarre könnte Rekordpreis erzielen

Das große Finale, in dem Beth ihrem großen Gegner gegenübersitzt, konnte die Zuschauer am meisten überzeugen.

Der Erfolg von „Das Damengambit“ ist unumstritten – wie sich jetzt zeigt, ist das große Finale der Miniserie aber besonders gut bei den Zuschauern angekommen. Die Folge „Endspiel“ erhielt auf IMDb zwischenzeitlich eine Wertung von 9,4 Punkten – so eine gute Bewertung hat noch keine Netflix-Folge zuvor erhalten. Auf Platz zwei steht mit einer Episodenwertung von 8,9 Punkten die Folge , … habe ich mich entschuldigt‘ der Serie „Noch nie in meinem Leben …“. Mit 8,8 Punkten findet sich auf Platz drei eine weitere „Damengambit“-Folge: Die zweite Episode „Abtausch“ erreichte ebenfalls eine hohe Wertung. Welche Netflix-Folge hat am meisten enttäuscht?…