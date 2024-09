Christine McVies Erbe: Versteigerung ihrer Fleetwood-Mac-Schätze

Fans und Sammler:innen haben bald die Gelegenheit, ein Stück Musikgeschichte zu besitzen, wenn Julien’s Auctions eine zweitägige Versteigerung zu Leben und Werk der verstorbenen Christine McVie veranstaltet.

Die Auktion findet am 16. und 17. Oktober 2024 im Musicians Hall of Fame & Museum in Nashville statt. Der Erlös unterstützt MusiCares und andere wohltätige Organisationen.

Die Auktion mit dem Titel „Property from the Life and Career of Christine McVie“ wird eine umfassende Sammlung von Gegenständen aus McVies Karriere präsentieren. Zu den Höhepunkten gehören ihre Hammond XK-5 Orgel, die ein zentraler Bestandteil ihrer Auftritte mit der Band war, sowie ihr persönliches Yamaha Digitalpiano.

Außerdem werden handgeschriebene Songtexte, Setlisten und ein gerahmtes Klavier-Zertifikat aus ihrer frühen klassischen Ausbildung – unter ihrem früheren Namen Christine Perfect – angeboten.

Besonders hervorzuheben sind McVies „Rock and Roll Hall of Fame“-Auszeichnungsplakette von 1998, deren Schätzpreis zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar liegt. Außerdem ihre RIAA-Multi-Platin-Plakette für das legendäre Fleetwood-Mac-Album „Rumours“. Auch ein Spitzenblazer, den sie bei der „MusiCares Person of the Year“-Gala im Januar 2018 trug, wird versteigert.

Insgesamt sollen über 650 Gegenstände zur veräußert werden. Zusätzlich werden Kunstwerke und Schmuckstücke aus Christine McVies persönlicher Sammlung versteigert.

Erlöse fördern MusiCares und wohltätige Zwecke

Die Erlöse aus der Auktion kommen MusiCares und anderen Wohltätigkeitsorganisationen im Vereinigten Königreich zugute. MusiCares-Geschäftsführerin Laura Segura lobte McVies Einfluss: „Christine McVie war eine legendäre Künstlerin und ein geschätztes Mitglied der MusiCares-Familie, das der Musikgemeinschaft immer tief verbunden war.“

David Goodman, CEO von Julien’s Auctions, unterstrich ebenfalls ihre außergewöhnliche Beiträge zur Musik: „Christine McVie war eine der musikalischen Größen ihrer Generation. Wir fühlen uns geehrt, ihr Vermächtnis durch diese exklusive Auktion zu repräsentieren.“

Vor der Versteigerung wird die Sammlung vom 30. August bis zum 15. Oktober 2024 im Musicians Hall of Fame & Museum ausgestellt. Im Anschluss wird die Auktion sowohl vor Ort als auch online angeboten.