Emilia Clarke: „Game of Thrones“-Star kündigt Comic-Debüt an

Sie sei sich sicher, dass sie sich „nicht wohl dabei fühlen würde, Teil von etwas zu sein, das einfach ungeheuerlich grausame Gewalt gegen Frauen zeigt.“

„Game Of Thrones“ ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien aller bisherigen Zeiten. Kein Wunder also, dass kurz nach dem Finale der achten und damit letzten Staffel im Jahr 2019 verkündet wurde, dass bereits mehrere Sequel- und Prequel-Projekte in Planung seien. So arbeitet HBO aktuell sowohl an einer Serien-Adaption der Novelle „Tales of Dunk & Egg“ von George R.R. Martin, als auch an einer noch unbekannten Animationsserie. Das am meisten fortgeschrittene Projekt ist jedoch die Prequel-Show „House of the Dragon“, das knapp 300 Jahre vor den Geschehnissen bei „Game Of Thrones“ spielen soll. Eine der Schauspieler*innen, die bereits für die…