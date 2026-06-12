Emily Blunt und Colman Domingo machen Alien-Stimmen für ROLLING STONEs „Popcorn Questions“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Colman Domingo glaubt nicht nur an Aliens – bei ROLLING STONEs „Popcorn Questions“ gestand er: „I am an alien.“ Scherz beiseite: Der Schauspieler, der gemeinsam mit seiner „Disclosure Day“-Kollegin Emily Blunt in der Sendung zu Gast war, erklärte, er glaube an UAPs und UFOs. „I believe there’s something out in the ethers“, sagte er. „Why not? You look up at the sky. Why couldn’t something be looking at you?“

Außerirdische Geständnisse hin oder her – das Gespräch der beiden war genauso komisch wie aufrichtig, ein echter „Disclosure Day“, während sie zufällige Fragen aus einem Popcorneimer zogen. Sie verrieten ihre Lieblingsscience-Fiction-Filme („E.T.“ bei Blunt), welche Reality-TV-Show sie am besten meistern würden („Naked and Alone“ [sic] bei Domingo) und ihre gemeinsame Angst davor, tatsächlich ins All zu fliegen.

Doch es gab auch nachdenkliche Momente: Auf die Frage „Wen würdet ihr schicken, um die Menschheit bei Aliens zu vertreten?“ waren sich beide einig: „Disclosure Day“- und „E.T.“-Regisseur Steven Spielberg. Domingo begründete das damit, er sei derjenige, „der am neugierigsten auf sie ist“, während Blunt knapp urteilte: „He’s the best of us.“ Und, da waren sich beide einig, er sei außerdem süß.

Alien-Stimmen und Springsteen

An anderer Stelle imitieren die beiden Aliens im Stil von E.T., und Domingo gibt einen Außerirdischen, der klingt wie Barry White. Blunt gesteht, dass sie in Gegenwart von Bruce Springsteen echtes Lampenfieber hatte, und erzählt eine köstliche Geschichte darüber, wie schwer es war, eine Szene mit Dwayne Johnson durchzuspielen, der dabei eine erfundene „Muttersprache“ spricht. Außerdem zerpflücken die beiden Britizismen aus einem Textnachrichtenwechsel zwischen Blunt und Colin Firth – alles zusammen ergibt ein wunderbar witziges Gespräch zwischen zwei echten Freunden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Disclosure Day“ startet am Freitag in den Kinos. ROLLING STONE hat den Film positiv besprochen. „Spielberg does believe that we are not the only game running in the cosmos“, schrieb Kritiker David Fear. „But he also believes that our better angels have not left the building, and that movies still have the power to communally blow minds and open hearts. That idea may strike some as old-fashioned, but it doesn’t seem alien in the slightest.“