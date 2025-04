Eminem ist Opa! Rapper-Tochter Hailie ehrt ihn mit Babynamen

Slim Shady ist Opa! Am Freitag teilte Hailie Jade Scott, die Tochter von Eminem , Fotos ihres Neugeborenen mit ihrem Ehemann Evan McClintock. Einige Wochen nachdem das Baby am 14. März geboren wurde. Und der Name des Babys ehrt den Rapper Eminem.

Scott postete das Foto des Babys, das einen gestrickten Kapuzenpullover trägt, vor einem Schild mit seinem Namen: Elliot Marshall McClintock. Das Neugeborene ist nach seinem Großvater, einer Rap-Ikone, benannt, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt.

„happy due date//3 weeks earthside little e 🤍“, schrieb Scott am Freitag unter den Beitrag.

Elliot Marshall McClintock auf Instagram:

Ein Fan bemerkte auch, dass die Initialen des Kindes EM & M sind, eine raffinierte Anspielung auf seinen Rap-König-Großvater.

Scott feierte die Geburt ihres Babys in der letzten Folge der dritten Staffel ihres Podcasts, die am 28. Februar auf YouTube veröffentlicht wurde. „Es ist so seltsam, darüber nachzudenken. Ich kann es mir gar nicht vorstellen“, sagte Scott. „Ich muss diesen Menschen kennenlernen, den ich geschaffen habe. Wie wird er aussehen? Wie wird er. Wie wird seine Persönlichkeit sein? Es ist seltsam, aber super aufregend.“

Scott hat ihre Instagram-Follower mit schwangeren Fotos auf der Reise auf dem Laufenden gehalten. Darunter ein Foto, das sie mit dem Titel „so kurz davor, den kleinen Jungen zu treffen 💙“ versehen hat. Zu Neujahr schrieb sie: „Nächstes Jahr um diese Zeit wird alles ganz anders aussehen und wir können es kaum erwarten.“