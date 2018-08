Eminem veröffentlicht spontan sein neues Album „Kamikaze“

Ich habe versucht, das hier nicht kaputt zu denken … viel Spaß.

Mit diesen Worten hat Eminem überraschend sein neues Album „Kamikaze“ veröffentlicht. Es ist das zehnte Studioalbum des Rappers, der erst im Dezember nach mehrjähriger Pause die LP „Revival“ veröffentlicht hatte.

Mit dem Post scheint Eminem seinen Kritikern direkt den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen – war ihm beim neunten Album von einigen im besten Fall noch Verkopftheit vorgeworfen worden. Auch ROLLING STONE zählte „Revival“ zu einer der schlechtesten Platten des ersten Halbjahres.

Auf dem neuen Album soll alles besser werden, auch dank kritischer Texte über US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence. Tatkräftige Unterstützung holte sich der Rapper von Dr. Dre, der als Produzent für das 13 Tracks starke Album fungierte.

Der Song „Venom“ wird auch im gleichnamigen Superhelden-Film mit Schauspieler Tom Hardy zu hören sein.

Venom Venom Gepostet von Eminem am Donnerstag, 30. August 2018

„Kamikaze“ von Eminem – die Tracklist:

The Ringer

Greatest

Lucky You (feat. Joyner Lucas)

Paul – Skit

Normal

Em Calls Paul – Skit

Stepping Stone

Not Alike (feat. Royce Da 5’9′)

Fall

Kamikaze

Nice Guy (feat. Jessie Reyez)

Good Guy (feat. Jessie Reyez)

Venom – Music from the Motion Picture

Einer fehlt jedoch auf dem neuen Album: 50 Cent hatte noch vor wenigen Wochen in einem Interview mit Larry King über seine Zusammenarbeit mit Eminem gesprochen. „Da gibt es ein paar Ideen, an denen ich arbeite. Als ich vor Kurzem mit Em in London gearbeitet habe, meinte er, dass er ein paar Ideen habe, die wir zusammen angehen könnten.“ Für das neue Album „Kamikaze“ kamen diese aber offenbar nicht in Frage.