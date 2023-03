Foto: Getty Images for Film at Lincoln, Theo Wargo. All rights reserved.

Bruce Willis und Ehefrau Emma Heming Willis bei einer Veranstaltung des 57. New York Film Festivals am 11. Oktober 2019 in New York City.

Am Sonntag (19. März) feierte Hollywood-Star Bruce Willis seinen 68. Geburtstag. Anlässlich dieses Ereignisses haben sowohl seine Ex-Frau Demi Moore als auch seine Ehefrau Emma Heming Willis Videos auf Instagram geteilt – wobei Heming Willis in ihrem Video wesentlich emotionalere Töne anschlägt. Vor einem Jahr hat die Familie von Bruce Willis öffentlich gemacht, dass der Schauspieler an Aphasie erkrankt sei – eine Sprachstörung, die sich auf alle sprachlichen Fähigkeiten auswirkt. Diese Erkrankung hat sich inzwischen zu einer Demenz entwickelt.

Die 44-jährige Unternehmerin beginnt das Video mit den Worten: „Heute ist der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und der rotzigen Nase sehen könnt. Ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass man alle Seiten der Sache sieht.“ Sie fügt hinzu: „Ich bekomme immer diese Botschaft, oder die Leute sagen mir immer: ‚Oh, du bist so stark, ich weiß nicht, wie du das machst‘. Mir wird keine Wahl gelassen. Ich wünschte, ich hätte eine. Aber ich ziehe auch zwei Kinder auf, also müssen wir im Leben manchmal einfach stark sein und loslegen, und genau das tue ich. Aber ich bin jeden Tag in Trauer und heute, an seinem Geburtstag, spüre ich das besonders.“

In der zweiten Hälfte des Videos erzählt Heming-Willis, dass sie aktuell an einem Geburtstags-Reel für ihren Mann arbeite. „Ich weiß nicht, warum ich mir das antue, denn die Videos sind wie ein Messer in meinem Herzen,“ meint sie dazu und muss sich kurz fassen, um nicht in Tränen auszubrechen. „Aber so sehr ich es für mich tue, tue ich es auch für euch, weil ich weiß, wie sehr ihr meinen Mann liebt – weine nicht, Emma – aber es bedeutet mir so viel, also danke.“

Auch Willis‘ Ex-Frau Demi Moore, mit der der „Stirb Langsam“-Star die drei Töchter Rumer, Tallulah Belle und Scout Rue hat, postete ein Video auf Instagram und schrieb dazu: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, BW! Ich bin so froh, dass wir dich heute feiern konnten. Ich liebe dich und ich liebe unsere Familie. Vielen Dank an alle für die Liebe und die netten Glückwünsche – wir spüren sie alle.“

