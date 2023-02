Bittere Diagnose: Bruce Willis leidet an Demenz

Foto: VCG via Getty Images, VCG. All rights reserved.

Nachdem die Familie von Bruce Willis im März 2022 bekannt gab, dass bei dem Schauspieler Aphasie diagnostiziert wurde und er sich von der Schauspielerei zurückziehen würde, ist nun klar: Er leidet an Demenz. Seine Familie veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung zu Willis‘ Gesundheitszustand.

In dem Statement, das auf der Website der „Association for Frontotemporeal Degneration“ veröffentlicht wurde, heißt es: „Seit der Bekanntgabe von Bruce‘ Aphasie-Diagnose im Frühjahr 2022 hat sich Bruce‘ Zustand weiterentwickelt und wir haben nun eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz (FTD). Leider sind die Kommunikationsprobleme nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat. Es ist zwar schmerzhaft, aber auch eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben.“

Hier den kompletten Brief lesen:

„Als Familie möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen allen für die große Liebe und das Mitgefühl zu bedanken, das Sie Bruce in den letzten zehn Monaten entgegengebracht haben. Ihre Großzügigkeit war überwältigend, und wir sind sehr dankbar dafür. Aus diesem Grund und weil wir wissen, dass Sie Bruce so sehr lieben wie wir, möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen.

Seit der Bekanntgabe von Bruces Aphasie-Diagnose im Frühjahr 2022 hat sich Bruce‘ Zustand weiter verschlechtert, und wir haben jetzt eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz (FTD). Leider sind die Kommunikationsprobleme nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce zu kämpfen hat. Auch wenn dies schmerzhaft ist, ist es doch eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben.

FTD ist eine grausame Krankheit, von der viele von uns noch nie gehört haben und die jeden treffen kann. Bei Menschen unter 60 Jahren ist FTD die häufigste Form der Demenz, und da es Jahre dauern kann, bis die Diagnose gestellt wird, ist FTD wahrscheinlich viel weiter verbreitet, als wir wissen. Bis heute gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten für diese Krankheit, eine Tatsache, die sich hoffentlich in den kommenden Jahren ändern wird. Wir hoffen, dass dem so ist. Da Bruce‘ Zustand immer weiter fortschreitet, hoffen wir, dass sich die Medien darauf konzentrieren können, diese Krankheit zu beleuchten, die viel mehr Aufmerksamkeit und Forschung benötigt.

Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu nutzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten. Wir wissen aus tiefstem Herzen, dass er – wenn er heute könnte – darauf reagieren würde, indem er weltweit Aufmerksamkeit erregt und sich mit denjenigen verbindet, die ebenfalls mit dieser schwächenden Krankheit zu kämpfen haben – und mit den Auswirkungen, die sie auf so viele Menschen und ihre Familien hat.

Wir sind nur eine Familie mit einem geliebten Menschen, der an FTD leidet, und wir ermutigen andere, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, die Fülle an Informationen und Unterstützung zu suchen, die über AFTD (@theaftd, theaftd.org) verfügbar sind. Und für diejenigen unter Ihnen, die das Glück hatten, keine persönlichen Erfahrungen mit FTD zu machen, hoffen wir, dass Sie sich die Zeit nehmen werden, sich über die Krankheit zu informieren und die Arbeit der AFTD auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.

Bruce hat immer Freude am Leben gefunden – und er hat allen, die er kennt, geholfen, dies auch zu tun. Es bedeutet uns sehr viel, zu sehen, wie dieses Gefühl der Fürsorge auf ihn und uns alle zurückstrahlt. Die Liebe, die Sie alle unserem lieben Ehemann, Vater und Freund in dieser schweren Zeit entgegengebracht haben, hat uns sehr bewegt. Ihr Mitgefühl, Ihr Verständnis und Ihr Respekt werden es uns ermöglichen, Bruce ein möglichst erfülltes Leben zu geben.

-Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn“