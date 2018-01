Endlich: Liam Gallagher will Oasis-Alben in voller Länge aufführen

Liam Gallagher ist derzeit auf Solo-Tournee, doch anscheinend plagt ihn die Nostalgie, denn er spielt während seiner Konzerte auch einige Oasis-Songs. Nun erzählte er der „Q“ in einem Interview, dass er nicht nur die einzelnen Stücke wie „Rock’n’Roll Star“ und „Morning Glory“ aufführen will, sondern sogar ganze Alben: „Definitely Maybe“ (1994), „(Whats The Story) Morning Glory?“ (1995) und „Be Here Now“ (1997) möchte der Sänger in voller Länge aufführen. Aber nur diese drei, das machte Gallagher sehr klar: „Fick den Rest, niemand interessiert sich für die Platten danach“ sagte der Musiker.

Ist das nun der erste Schritt in Richtung einer Oasis-Wiedervereinigung? Offiziell wurde noch nichts gesagt, doch die Gallagher Brüder sind wieder versöhnt, dass erzählte Liam auf Twitter. Den Tweets zufolge haben sie sogar zusammen Weihnachten gefeiert. Die Fans würden sich auf jeden Fall freuen.

I wanna say Happy Xmas to team NG it's been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017