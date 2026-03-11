Heeseung verlässt K-Pop-Gruppe ENHYPEN für Soloalbum

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Heeseung verlässt die K-Pop-Gruppe ENHYPEN und wird eine Solokarriere verfolgen.

Die Ankündigung erfolgte am Dienstag, dem 10. März, durch Belift Lab, Hybes Sub-Label. Darin hieß es, nach „viel Überlegung und Abwägung“ der Ziele von ENHYPEN sowie Gesprächen mit jedem Mitglied „über die Zukunft, die sie sich vorstellen“, sei deutlich geworden, dass Heeseung „eine eigene, unverwechselbare musikalische Vision hat, und wir haben beschlossen, diese zu respektieren.“

ENHYPEN wird als Sechser-Gruppe weitermachen, und Heeseung wird unter Belift Lab an einem Soloalbum arbeiten. In einem eigenen Statement wandte sich Heeseung in einem Brief an die treue Fangemeinde der Gruppe, die Engene.

Heeseungs Brief an die Engene

„Ich wollte es den Engenes persönlich sagen“, schrieb er in einem Instagram-Post. „Für mich waren sechs Jahre eine Zeit voller Momente, die überwältigend und kostbar waren – mehr als Worte sagen können.“ Heeseung dankte seinen Bandkollegen für ihre „unzähligen Emotionen“ und den Fans und fügte hinzu: „Ich möchte derjenige sein, der ENHYPEN mehr als irgendjemand sonst weiterhin unterstützt.“

Er fuhr fort: „Nach langem Nachdenken habe ich eine große Entscheidung getroffen, um den ENGENE auf einem besseren Weg zu begegnen – so, wie es das Label vorgeschlagen hat.“ Der Sänger erklärte, er habe sich auf „persönliche Arbeit“ konzentriert.

„Es gab vieles, das ich zeigen wollte, aber ich wollte auch nicht, dass meine eigenen Ambitionen vor dem Team stehen“, sagte der Künstler. „Ich werde hart daran arbeiten, euch so schnell wie möglich wiederzusehen.“

Sechs Jahre mit ENHYPEN

Zum Abschluss seines Briefes würdigte Heeseung noch einmal den Einfluss, den seine Fans im Laufe seiner Karriere auf ihn gehabt haben. „Da ihr ein Antrieb wart, der mir immer beständige Liebe und Zuneigung geschenkt hat, tut es mir leid, eure Gefühle der Überraschung und Sorge zu kennen“, sagte er. „Ich glaube, das zeigt, wie sehr ihr euch um mich sorgt. Ich werde derjenige sein, der mit allem, was ENGENE uns bisher gegeben haben, im Herzen weiterläuft.“

Heeseungs Abgang markiert die erste Besetzungsänderung bei ENHYPEN seit dem Debüt der Gruppe im Jahr 2020, nachdem sie durch die Castingshow „I-Land“ gegründet worden war. Das jüngste Projekt der Gruppe, das Mini-Album „The Sin : Vanish“, erschien im Januar.