Till Lindemann: Auch mit „Muttizettel“ kein Zutritt beim Till Fest

Zwei komplett verschiedene Shows verspricht Till Lindemann für die beiden Till-Fest-Konzerte am 03. und 04. Juli vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Der Rammstein-Sänger präsentiert bei seinem ersten eigenen Open-Air-Festival einen Großteil seines umfassenden Solowerks und hat auch Ministry als Support dabei.

Wer allerdings zum Zeitpunkt der Gigs noch nicht volljährig ist und Karten gekauft hat, könnte sein blaues Wunder erleben. Beide Konzerte sind erst ab 18 Jahren freigegeben. Die Ordner sind angehalten, das Alter bei Unsicherheit zu prüfen.

Warum ist das Till Fest nicht jugendfrei?

Wie auch schon bei früheren Konzerten von Lindemann gilt, dass es sich um eine „Ü 18“-Party handelt. Während der Shows werden auf den riesigen LED-Leinwänden im Hintergrund unzensierte, teils extrem explizite Videos eingespielt. Diese zeigen pornografische Darstellungen, nackte Haut und unsimulierten Sex. Mit dabei sein kann unter anderem das Video „Till The End“, das vor einigen Jahren sogar dazu führte, dass sich der Verlag Kiepenheuer & Witsch von seinem Autor Lindemann trennte. Zu sehen sind heftiger Oralsex der Rough-Kategorie und wehrlos wirkende Frauen. Auch die Bühnenshow wird geprägt sein von provokanten Elementen mit sexuellen und morbiden Elementen. All das geht weit, sehr weit darüber hinaus, was sonst bei Rammstein-Konzerten zu sehen ist.

Eine Frage des Jugendschutzes also?

Genau das! Würde der Veranstalter Minderjährigen Zutritt zu einem Auftritt mit solchen Inhalten gewähren, würde er gegen das Jugendschutzgesetz (JuSchG) verstoßen. Das bedeutet, es müssen strenge Maßnahmen ergriffen werden, dass Personen unter 18 Jahren etwas von den Shows mitbekommen, sonst drohendem Veranstalter und dem Betreiber der Location empfindliche Geldstrafen oder im schlimmsten Fall der Entzug der Veranstaltungslizenz.

Und wenn man die Erlaubnis der Eltern hat?

Auch hier heißt es: Draußenbleiben! Mit dem so genannten „Muttizettel“ (einer Erlaubnis eines Erwachsenen) gibt es keinen Zutritt. Auch ist es nicht möglich, sich von einer volljährigen Person begleiten zu lassen. Mit strengen Ausweiskontrollen wird sichergestellt, dass Teenager nicht zu Lindemann dürfen.

Gibt es noch Tickets?

Das Völkerschlachtdenkmal im Südosten von Leipzig ist mit 91 Metern Höhe das größte Denkmal Europas und eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. 10.000 bis 15.000 Zuschauer werden erwartet. Der exklusive Front-of-Stage-Bereich („Golden Circle“) ist für beide Festivaltage bereits vollständig ausverkauft. Reguläre Stehplatztickets für die hinteren Areale („Standing Areas“) sind aktuell aber noch im Vorverkauf erhältlich. Laut der offiziell veröffentlichten Gelände-Sitemap von Till Lindemann wird es neben der Hauptbühne auch eine kleinere Zusatzbühne („Golden Stage“) mitten im Zuschauerbereich geben.