Muse live in Deutschland 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf
Dreimal Deutschland, zweimal Schweiz: Alle Infos zu den Muse-Konzerten. Jetzt Tickets sichern.
Muse haben paralle zu ihrer neuen Single „Nightshift Superstar“ nicht nur die „The Wow! Signal“-Europa-Tour angekündigt, sondern auch das Album „The Wow! Signal“, das am 26. Juni erscheint. Damit gehen Matt Bellamy und Kollegen nun auf Tournee.
Nach Arenakonzerten in Großbritannien kehren Muse im November auf das europäische Festland zurück, wo sie nach einer Show in der Berliner Uber Arena je zwei Shows im Düsseldorfer PSD Bank Dome sowie im Zürcher AG Hallenstadion absolvieren werden.
Der Presale beginnt am Mittwoch, den 17. Juni sowohl für die Deutschland-, als auch die Schweizkonzerte.
MUSE
The Wow! Signal Europa Tour
- 18.11.2026 Berlin, Uber Arena
- 24.11.2026 Düsseldorf, PSD Bank Dome
- 25.11.2026 Düsseldorf, PSD Bank Dome
- 07.12.2026 Zürich, AG Hallenstadion
- 08.12.2026 Zürich, AG Hallenstadion
DEUTSCHLAND
PayPal Prio Tickets:
Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)
www.paypalpriotickets.de
Telekom Prio Tickets:
Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)
www.magentamusik.de/prio-tickets
Ticketmaster Presale:
Do., 18.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)
www.ticketmaster.de/presale
SCHWEIZ
Sunrise Priority Tickets:
Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)
www.sunrise.ch/moments
TWINT Prio Tickets:
Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)
www.twintpriotickets.ch
Ticketmaster Presale:
Do., 18.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)
www.ticketmaster.ch/presale
Allgemeiner Vorverkaufsstart:
Fr., 19.06.2026, 10:00 Uhr
www.livenation.de/muse-tickets-adp647
Zurück in die Umlaufbahn
Schon die bisherigen Vorabtracks des Albums deuteten an, dass die Band an jenem Sound anknüpfen will, der Muse in den frühen 2000ern zu einer stilprägenden Alternative-Rock-Band gemacht hat. „Cryogen“ setzt genau dort an: Der Song arbeitet mit schneidenden Gitarren und drängendem Groove. Die Dramaturgie pendelt zwischen kontrollierter Wucht und hymnischer Zuspitzung. In der Rezeption wird der Titel bereits mit früheren Muse-Klassikern wie „Plug In Baby“ in Verbindung gebracht.
Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen. Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.