Muse live in Deutschland 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Muse haben paralle zu ihrer neuen Single „Nightshift Superstar“ nicht nur die „The Wow! Signal“-Europa-Tour angekündigt, sondern auch das Album „The Wow! Signal“, das am 26. Juni erscheint. Damit gehen Matt Bellamy und Kollegen nun auf Tournee.

Nach Arenakonzerten in Großbritannien kehren Muse im November auf das europäische Festland zurück, wo sie nach einer Show in der Berliner Uber Arena je zwei Shows im Düsseldorfer PSD Bank Dome sowie im Zürcher AG Hallenstadion absolvieren werden.

Der Presale beginnt am Mittwoch, den 17. Juni sowohl für die Deutschland-, als auch die Schweizkonzerte.

MUSE

The Wow! Signal Europa Tour

18.11.2026 Berlin, Uber Arena

24.11.2026 Düsseldorf, PSD Bank Dome

25.11.2026 Düsseldorf, PSD Bank Dome

07.12.2026 Zürich, AG Hallenstadion

08.12.2026 Zürich, AG Hallenstadion

DEUTSCHLAND

PayPal Prio Tickets:

Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.paypalpriotickets.de

Telekom Prio Tickets:

Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 18.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ

Sunrise Priority Tickets:

Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.sunrise.ch/moments

TWINT Prio Tickets:

Mi., 17.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.twintpriotickets.ch

Ticketmaster Presale:

Do., 18.06.2026, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.ch/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 19.06.2026, 10:00 Uhr

www.livenation.de/muse-tickets-adp647

Zurück in die Umlaufbahn

Schon die bisherigen Vorabtracks des Albums deuteten an, dass die Band an jenem Sound anknüpfen will, der Muse in den frühen 2000ern zu einer stilprägenden Alternative-Rock-Band gemacht hat. „Cryogen“ setzt genau dort an: Der Song arbeitet mit schneidenden Gitarren und drängendem Groove. Die Dramaturgie pendelt zwischen kontrollierter Wucht und hymnischer Zuspitzung. In der Rezeption wird der Titel bereits mit früheren Muse-Klassikern wie „Plug In Baby“ in Verbindung gebracht.