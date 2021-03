Ex-Entombed-Sänger LG Petrov gestorben

Foto: PYMCA-Avalon/Universal Images Group via Getty Images, PYMCA. All rights reserved.

LG Petrov ist tot. Der ehemalige Sänger der Genre-prägenden, schwedischen Death-Metal-Band Entombed sowie des Nachfolgeprojekts Entombed A.D. verstarb am Sonntag (07. März 2021) im Alter von 49 Jahren an einem Krebsleiden – das gab die Band via Facebook bekannt. Empfehlung der Redaktion JJ Cale: Der Tod der Unaufgeregtheit

Statement von Entombed A.D.

„Wir sind am Boden zerstört, weil unser geliebter Freund Lars-Göran Petrov von uns gegangen ist“, so das Statement von Entombed A.D. „Unser Bruder, Anführer, Sänger, unser Chief Rebel Angel ist letzte Nacht auf eine andere Reise gegangen. Mit tiefster Traurigkeit müssen wir bekanntgeben, dass Lars-Göran Petrov uns verlassen hat. Er war (ist!!!) ein unglaublicher Freund, ein Mensch, der so viele Menschen berührt hat. Er hat so viele Leben mit seiner Stimme, seiner Musik, seinem Charakter und seiner einzigartigen Persönlichkeit geprägt. LGs Lächeln ist etwas, das wir für immer in unseren Herzen tragen werden. Als er in einem Interview gefragt wurde, was er gerne auf seinem Grab stehen haben möchte und wie es um sein Vermächtnis steht, sagte er: ‚Ich werde nie sterben, es wird nie sterben‘. Und das bist Du nicht. Du wirst für immer in unseren Herzen leben.“

Wegweisender Death-Metal-Musiker

Lars-Göran Petrov, so der volle Name des Sängers, wurde am 17. Februar 1972 in Stockholm geboren. Ursprünglich spielte er Schlagzeug, wechselte aber später in die Rolle des Sängers. Petrov nahm mit Entombed wegweisende Death-Metal-Alben auf – darunter den Klassiker „Left Hand Path“ (1990) und das Rock’n’Roll-beeinflusste „Wolverine Blues“ (1993). Die Band ist für ihren sägenden Gitarrensound bekannt. Seit 2014 machte Petrov aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit Ex-Bandkollegen unter dem Bandnamen Entombed A.D. weiter.

Crowdfunding für Behandlungskosten

Im August 2020 gab Petrov bekannt, an unheilbarem Gallengangkrebs erkrankt zu sein – und rief eine GoFundMe-Seite ins Leben, deren Einnahmen ihm dabei helfen sollten, die Behandlung zu bezahlen. „Ich bin an unheilbarem Krebs (gallvägscancer auf Schwedisch) erkrankt und kämpfe nun schon seit einiger Zeit dagegen an. Er kann nicht entfernt werden, aber die Ärzte versuchen, ihn mit einer Chemotherapie zu kontrollieren. Das Leben nimmt seltsamen Wendungen“, schrieb Petrov damals.