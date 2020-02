Eric Clapton: Videos und Setlist der Tribut-Show für den verstorbenen Ginger Baker

Das wird Sie auch interessieren





Im Oktober 2019 verstarb der Schlagzeuger Ginger Baker. Ihm zu Ehren gab sein ehemaliger Bandkollege Eric Clapton nun ein Konzert. Am Montag (17. Februar) spielte der Cream-Gitarrist gemeinsam mit jeder Menge Freunde und Weggefährten von Baker die „Eric Clapton and Friends – A Tribute to Ginger Baker“-Show im „Apollo Hammersmith“ in London. Mit dabei waren unter anderem Roger Waters, Ronnie Wood, Kenney Jones, Nile Rodgers, Steve Winwood und Bakers Sohn Kofi.

Gemeinsam spielten sie Hits von Cream wie „Sunshine of Your Love“, „Strange Brew“ oder „White Room“. Eine gesamte Setlist und Videos des Konzerts für Ginger Barker finden Sie weiter unten. Eric Clapton, der am 30. März seinen 75. Geburtstag feiert, geht anlässlich zu diesem Jubiläum auf Tour und kommt für drei Konzerte Ende Mai nach Deutschland.

Eric Clapton and Friends – A Tribute to Ginger Baker auf YouTube:

Eric Clapton and Friends – A Tribute to Ginger Baker Setlist