Eric Danes Kampf gegen ALS in postumem Kurzfilm dokumentiert

Im April des vergangenen Jahres machte der Schauspieler Eric Dane öffentlich, dass bei ihm ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert worden war. Bis zu seinem Tod am 19. Februar 2026 widmete der „Grey’s Anatomy“-Star einen Großteil seiner Zeit dem Einsatz für Aufklärung und Forschung zur seltenen degenerativen Erkrankung – unter anderem reiste er im Herbst 2025 mehrfach nach Washington, D.C., um die Erneuerung des ACT for ALS (Accelerating Critical Therapies for ALS) zu unterstützen, das Anfang dieser Woche erneut dem Repräsentantenhaus vorgelegt wurde.

Sein Engagement für eine Beschleunigung der Forschung zur Heilung von ALS wird in einem Kurzdokumentarfilm festgehalten: „Ring Every Bell“. Der Film ist Teil einer Initiative der Organisation I AM ALS, mit der Dane bis kurz vor seinem Tod zusammengearbeitet hatte. Er ist auf den ALS Awareness Month im Mai ausgerichtet und begleitet den Start einer nationalen Aufklärungskampagne, an der Castmitglieder aus „Grey’s Anatomy“ sowie weitere Stimmen aus Hollywood und der ALS-Aktivisten-Community beteiligt sind.

Der in Zusammenarbeit mit Filmemacher Christopher Burke produzierte Film wurde am Mittwoch mit einem neuen Ausschnitt vorgestellt; der Kinostart ist für später in diesem Jahr geplant. In dem Clip betont Dane die Dringlichkeit hinter der Neuautorisierung von ACT for ALS: „Wir haben einen Gesetzentwurf, der zur Neuautorisierung auf den Boden des Hauses muss. Und dann muss er vollständig finanziert werden, denn wenn das nicht passiert, haben Menschen, die auf einige dieser experimentellen Therapien angewiesen sind, keinen Zugang mehr zu ihnen.“

Danes Appell für Gerechtigkeit

Er fährt fort: „Ich habe das große Glück, hervorragende medizinische Versorgung und Zugang zu all diesen experimentellen Therapien zu bekommen – und genau deshalb ist es mir so wichtig, dass dieses Gesetz durchkommt, weil es Menschen Zugang verschafft, die ihn sonst nicht hätten.“

Noch zu Lebzeiten schloss sich Dane der Push-for-Progress-Kampagne an, die darauf abzielt, eine Milliarde US-Dollar an Bundesmitteln für die ALS-Forschung in den kommenden drei Jahren zu sichern. „Seit über einem Jahrhundert ist ALS unheilbar – und wir haben es satt, das als gegeben hinzunehmen“, sagte Dane in einem Clip für die Initiative im September. „Wir brauchen den schnellsten Weg zu einem Heilmittel, und deshalb habe ich mich mit I Am ALS für die Push for Progress zusammengetan.“