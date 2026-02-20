„Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane mit 53 verstorben

Eric Dane, der als unvergesslicher Dr. Mark Sloan – auch bekannt als McSteamy – in „Grey’s Anatomy“ sowie in dem HBO-Erfolgsdrama „Euphoria“ mitspielte, ist am Donnerstag verstorben. Er wurde 53 Jahre alt. Die Nachricht von seinem Tod folgt zehn Monate, nachdem er seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), auch bekannt als Lou-Gehrig-Krankheit, öffentlich gemacht hatte.

„Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist“, heißt es in einer Erklärung der Familie des Schauspielers gegenüber „People“.

„Er verbrachte seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner zwei wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die das Zentrum seiner Welt waren.

Engagement für Aufklärung und Forschung

„Während seines Weges mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung und war entschlossen, für andere, die denselben Kampf führen, etwas zu bewirken“, ergänzte seine Familie. „Er wird zutiefst vermisst und für immer liebevoll in Erinnerung bleiben. Eric liebte seine Fans und war für die Welle an Liebe und Unterstützung, die er erhalten hat, unendlich dankbar. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser unfassbar schweren Zeit.“

Im April vergangenen Jahres teilte Dane mit, dass bei ihm ALS diagnostiziert worden sei, eine seltene degenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark angreift. In Fernsehauftritten und in sozialen Medien sprach Dane häufig über die Herausforderungen des Lebens mit der Krankheit und setzte sich für Aufklärung und Forschung zu ALS ein.

„Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen“

„Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen“, sagte er zu Diane Sawyer in „Good Morning America“, als er darüber sprach, wie sich sein Leben mit der Diagnose verändert habe. „Es ist da, sobald ich aufwache. Es ist kein Traum.“ Zu diesem Zeitpunkt erklärte er, dass seine rechte Körperseite nicht mehr funktioniere, während die linke noch arbeite. „Ich kämpfe so sehr ich kann. So vieles daran liegt außerhalb meiner Kontrolle“, sagte er.

Eric William Dane wurde am 8. November 1972 in San Francisco, Kalifornien, geboren. Sein Vater starb an einer Schussverletzung, als Dane sieben Jahre alt war. „Er war bei der Navy und wurde später Architekt und Innenarchitekt. Er war eine gequälte Seele“, sagte der Schauspieler 2014 der „Gulf Times“.

Vom Wasserballspieler zum Schauspieler

Als Sportler in der Highschool hatte Dane zunächst nicht vor, Schauspieler zu werden. „Ich war Wasserballspieler in der Highschool, und meine Saison war kurz, und ich wurde schließlich überredet, Joe Keller in ‚All My Sons‘ zu spielen“, sagte er der Zeitung. „Und ich habe mich darin verliebt. Ich dachte: Das ist das großartigste Gefühl überhaupt!“

1993 zog er nach Los Angeles und kämpfte mehrere Jahre lang um Rollen in Film und Fernsehen, darunter in „Gideon’s Crossing“, „Charmed“, „Saved By the Bell“, „Married With Children“ und „X-Men: The Last Stand“. 2006 erhielt er seine karriereprägende Rolle als der attraktive plastische Chirurg Dr. Mark Sloan in der ABC-Arztserie „Grey’s Anatomy“.

Durchbruch mit „Grey’s Anatomy“

Es war eine Figur, die er vollständig annahm. „Ich hatte das Gefühl, eine künstlerische Verpflichtung zu haben, diesem Teil der Figur nicht auszuweichen. Und in gewisser Weise steckt viel von mir in diesem Typen“, sagte er 2019 zu „Glamour“. „Aber ich denke, am Ende gibt man den Leuten das, was sie verlangen, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist.“

Nach seinem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2012 spielte Dane fünf Staffeln lang einen Marinekommandanten in der dystopischen Serie „The Last Ship“, bevor er zu „Euphoria“ fand. Das HBO-Teendrama startete 2019, und innerhalb der hochgelobten Besetzung lieferte Dane eine der bedrohlichsten Darstellungen als Vater von Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi.

Ambivalente Liebe zum Beruf

In seinem Interview mit der „Gulf Times“ 2014 sprach Dane ausführlicher über seine „Liebe-Hass“-Beziehung zur Schauspielerei. „Wenn ich es liebe, liebe ich es mehr als alles andere“, sagte er. „Und wenn ich es nicht fühle, empfinde ich eine tiefe Abneigung dagegen. Ich weiß nicht, ob ich genau formulieren kann, warum, aber ich denke, wie bei allem gibt es ein Gleichgewicht, und man kann keine intensive Liebe für etwas empfinden, wenn man nicht auch das genaue Gegenteil davon kennt.“

Im vergangenen Oktober gab Dane bekannt, dass er aufgrund einer Kopfverletzung im Zusammenhang mit seiner ALS-Diagnose einen geplanten Auftritt bei den Emmy Awards absagen musste. Der Schauspieler sollte gemeinsam mit seinem früheren „Grey’s Anatomy“-Kollegen Jesse Williams einen Emmy überreichen, musste jedoch kurzfristig zurückziehen.

Einsatz bis zuletzt

Obwohl ihn die Verletzung an der Teilnahme an der Zeremonie hinderte, reiste er wenige Tage später nach Washington, D.C., um sich mit Gesetzgebern zu treffen und sich für mehr Mittel für die ALS-Forschung einzusetzen. (Für die Krankheit gibt es weiterhin keine Heilung, und die Ursachen von ALS sind nicht vollständig geklärt.)

Über seine Rolle als Fürsprecher, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er Zugang zu bestimmten Behandlungen hatte, die nicht allen ALS-Patienten zur Verfügung stehen, sagte Dane der „The Washington Post“: „Ich bin bei bestimmten Dingen in meinem Leben ein offenes Buch gewesen. Das hier wollte ich mit den Menschen teilen. Ich habe im Grunde kein persönliches Interesse daran, mir Sorgen zu machen, was andere von mir denken. Es geht vielmehr darum: ‚Wie kann ich helfen? Wie kann ich von Nutzen sein?‘“