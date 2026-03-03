Eric Dane: Todesursache bestätigt

Die Todesursache von Eric Dane wurde nach seinem Tod am Donnerstag, dem 19. Februar, offiziell bestätigt.

Der Schauspieler starb im Alter von 53 Jahren an Atemversagen infolge von Amyotropher Lateralsklerose (ALS), wie das Magazin People berichtet. Dane hatte seine ALS-Diagnose vor zehn Monaten öffentlich gemacht. Die seltene degenerative Erkrankung befällt Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark und beeinträchtigt unter anderem die Atemfunktion. Laut der Mayo Clinic führt ALS zum Verlust der Muskelkontrolle – eine Heilung gibt es bis heute nicht. Die genaue Ursache der Krankheit ist noch immer unbekannt, wenngleich ein kleiner Teil der Fälle erblich bedingt ist.

Das National Institute of Neurological Disorders and Stroke erklärt, dass Muskeln ihre Funktion verlieren, sobald Motoneuronen degenerieren und absterben und keine Signale mehr übermitteln – es kommt zu Muskelschwäche, Zuckungen und Atrophie. Im späteren Verlauf haben ALS-Erkrankte häufig Schwierigkeiten beim Sprechen, Gehen und Schlucken, und die Symptome verschlechtern sich zunehmend. In TV-Auftritten und auf Social Media teilte Dane immer wieder offen, was das Leben mit ALS bedeutet, und setzte sich für Aufklärung und Forschung ein.

Danes letzte Botschaft

„Während seiner Zeit mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung – entschlossen, etwas zu bewegen für alle, die denselben Kampf kämpfen“, schrieb Danes Familie nach seinem Tod. „Er wird uns tief fehlen und für immer in Liebe in Erinnerung bleiben. Eric liebte seine Fans und ist für die Welle der Liebe und Unterstützung, die er erfahren hat, von Herzen dankbar. Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser unmöglichen Zeit.“ Dane hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Weggefährten, Fans und Co-Stars gedachten des Schauspielers. Seine Karriere umfasste eindrucksvolle Rollen in „Grey’s Anatomy“, „Euphoria“, „Burlesque“ und mehr. „Er hat in seinen letzten Tagen einen unglaublichen Job gemacht, auf diese schreckliche Krankheit aufmerksam zu machen – das war wirklich mutig von ihm“, sagte Patrick Dempsey über seinen „Grey’s Anatomy“-Co-Star. „Es erinnert uns daran, dass wir jeden Tag feiern müssen, als wäre er unser letzter.“