Eric Dane: Trotz ALS-Diagnose zurück zu „Euphoria“

Schauspieler Eric Dane hat mitgeteilt, dass bei ihm Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde, eine seltene degenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark befällt.

„Bei mir wurde ALS diagnostiziert“, sagte Dane zu People . ‚Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, während wir dieses nächste Kapitel durchleben.‘ Der Schauspieler ist mit Rebecca Gayheart verheiratet und das Paar hat zwei Kinder.

„Ich schätze mich glücklich, dass ich weiterarbeiten kann. Und freue mich darauf, nächste Woche wieder am Set von Euphoria zu sein“, fuhr er fort. „Ich bitte Sie, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu gewähren.“

Muskelschwäche, Zuckungen und Atrophie

Laut der Mayo Clinic führt ALS zum Verlust der Muskelkontrolle. Es gibt derzeit keine Heilung für diese Krankheit. Oft als Lou-Gehrig-Krankheit bezeichnet, nach dem Baseballspieler, bei dem sie diagnostiziert wurde, ist die genaue Ursache der Krankheit noch nicht bekannt, obwohl eine kleine Gruppe von Fällen vererbt wird.

Das National Institute of Neurological Disorders and Stroke gibt an, dass die Erkrankung die Motoneuronen beeinträchtigt. Das sind die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark, die die willkürliche Muskelbewegung und Atmung steuern. Wenn Motoneuronen degenerieren und absterben, senden sie keine Signale mehr an die Muskeln. Was zu Muskelschwäche, Zuckungen und Atrophie führt. Schließlich haben Menschen mit ALS oft Probleme beim Sprechen, Gehen und Schlucken. Und die Symptome verschlimmern sich mit der Zeit.

Bevor er als Cal Jacobs in HBOs Euphoria zu sehen war, spielte Dane eine wiederkehrende Rolle als Jason Dean in WB’s Charmed. Er wurde später als Mark Sloan in Grey’s Anatomy besetzt.