Eröffnungsplädoyers im Prozess gegen Sean Combs

Sean „Diddy“ Combs betrat am Montagmorgen einen überfüllten Gerichtssaal. Darin seine Kinder und besorgte Familienangehörige. Dem Hip-Hop-Mogul drohen Anklagen wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität. Ihm droht lebenslange Haft.

Familienauftritt im Gerichtssaal: Unterstützung durch Kinder und Mutter

Der 55-Jährige, dessen Haare mittlerweile vollständig ergraut sind, hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Während der Auswahl der Geschworenen in der vergangenen Woche gab der überlebensgroße Musikmanager zu, dass er vor Beginn des Prozesses „ein wenig nervös“ sei. Combs ist eigentlich dafür bekannt, im Rampenlicht zu stehen.

Am Montagmorgen beschrieb seine Pressesprecherin Holly Baird Combs jedoch als „optimistisch“. Und „bereit, seine Seite vor Gericht zu erzählen“. Combs‘ Mutter Janice und seine Kinder Christian, Justin, Quincy, D’Lila, Jessie und Chance erschienen vor Gericht, um den Mogul zu unterstützen.

Großes Medieninteresse: Fans, Podcaster und Content-Creators vor Ort

Die Schlange vor dem Bundesgericht in Manhattan reichte bis zum Ende des Blocks. Wo Pressevertreter, begeisterte Anhänger, neugierige Zuschauer, Podcaster und Content-Creators – darunter Myron Gaines von „Fresh and Fit“ und Jaguar Wright – bis zu 12 Stunden lang warteten, um sich einen Platz im Gerichtssaal zu sichern. Und einen Blick auf den umstrittenen Gründer von Bad Boy Entertainment zu erhaschen. Der Musikproduzent Rodney „Lil Rod“ Jones, der Combs im Februar 2024 wegen sexueller Nötigung und Nichtzahlung verklagt hatte, und sein Anwalt Tyrone Blackburn erschienen vor Gericht. Sie lehnten jedoch eine Stellungnahme ab.

Combs, gekleidet in einen Pullover, ein Hemd mit Kragen und eine Anzughose, begrüßte seine Anwälte und nahm seinen Platz ein. Bevor die Eröffnungsplädoyers später am Tag beginnen sollen, haben die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York und Combs‘ Verteidigungsteam die verbleibenden 43 Geschworenen auf eine endgültige Gruppe von acht Männern und vier Frauen sowie sechs Ersatzgeschworenen reduziert. Laut der New York Times gehören zu der Jury „ein Massagetherapeut, ein Investmentanalyst, ein Verkäufer in einem Gristedes-Lebensmittelladen, eine Ernährungsberaterin in einem Pflegeheim und ein Rentner, der früher für JPMorgan gearbeitet hat“.

Die Anklage gegen Diddy: Sexhandel und organisierte Kriminalität

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Combs – der Bad Boy Records gründete, das den legendären Rapper The Notorious B.I.G. produzierte und dessen enormer Einfluss Hip-Hop und Rap zum Mainstream machte – habe sein Milliardenimperium als kriminelles Unternehmen genutzt. Angetrieben von den sexuellen Gelüsten des Moguls. Vor dem Hintergrund seiner Geschäftsbeziehungen wird Combs vorgeworfen, zwischen 2009 und 2024 zwei Frauen zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung gehandelt zu haben.

Die Anschuldigungen im Detail: Gewalt, Erpressung und „Freak-Offs“

Er soll ein Team von Mitarbeitern – die angeblich selbst Zwangsarbeit und körperlichen Drohungen ausgesetzt waren – angewiesen haben, Bestechung, Brandstiftung und Entführung zu begehen. Andere mutmaßliche Opfer sollen zu Sex mit Combs sowie mit angeheuerten männlichen Sexarbeitern in tagelangen, von Drogen begleiteten Sexorgien gezwungen worden sein. Die Combs als „Freak-offs“ bezeichnete.

Verteidigungsstrategie: „Swinger-Lifestyle ist kein Verbrechen“

Unterdessen beharrt das Star-Anwaltsteam von Combs – zu dem auch die Promi-Anwälte Brian Steel und Marc Agnifilo gehören – auf der Unschuld ihres Mandanten. Sie behaupten, dass Combs zwar einen „Swinger“-Lebensstil pflegte und häufig männliche Escorts engagierte, dies jedoch keinen Sexhandel darstelle.

Fall Cassie Ventura: Eine toxische Beziehung?

In Bezug auf Casandra „Cassie“ Ventura, die in der Anklageschrift als „Opfer 1“ bezeichnet wird, erklärte Combs‘ Anwalt Agnifilo gegenüber Richter Arun Subramanian, dass die Verteidigung argumentieren werde, die jahrzehntelange Beziehung des Paares sei zutiefst „toxisch“ gewesen. Und es habe „gegenseitige“ Gewalt auf beiden Seiten gegeben.

Auf die Frage, welche Fragen die Verteidigung im Kreuzverhör von Opfer 1 stellen werde, sagten die Anwälte Agnifilo und Alexandra Shapiro, sie wollten Combs‘ ehemalige Freundin zu „anderen Fällen, in denen sie gewalttätig war“ befragen. Sie sagten, die Befragung sei von zentraler Bedeutung, um Venturas angeblich nicht friedfertige Art und ihre Unabhängigkeit zu thematisieren. Und damit die Behauptung der Staatsanwaltschaft zu widerlegen, Combs habe sie in bestimmte Situationen gezwungen.

Richter Subramanian weist Entkräftungsversuche zurück

Richter Subramanian wies diese Vorstellung schnell zurück. „Starke Menschen können genauso wie schwache Menschen genötigt werden“, sagte Subramanian.

Prozessumfeld: Weitere prominente Namen im Gericht

Diese Woche gaben die Staatsanwälte bekannt, dass sie zwei „kurze“ Zeugen in den Zeugenstand rufen wollen. Darunter einen männlichen Escort, bevor ein dritter Zeuge aussagen soll. Obwohl der Name dieses Zeugen nicht bekannt gegeben wurde, deutet alles auf Ventura hin. Die Staatsanwaltschaft betonte zwar, dass es notwendig sei, einen strengen Zeitplan für den Prozess einzuhalten. Sie erklärte jedoch, dass ein wichtiger Zeuge „zeitkritisch“ sei. Und während seiner mehrtägigen Aussage häufige Pausen einlegen müsse.

Ventura ist im dritten Monat schwanger und die Anklage entspricht weitgehend den Behauptungen, die sie in ihrer aufsehenerregenden Klage wegen Sexhandels aufgestellt hat.