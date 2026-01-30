Mötley Crüe gewinnen erbitterten Rechtsstreit mit Mick Mars

Mötley Crüe haben einen entscheidenden Sieg in seinem hart umkämpften juristischen Streit mit Mick Mars verkündet. Der Gründungsgitarrist behauptete, die legendäre Metal-Band habe ihn zu Unrecht entlassen und ihm die Zahlungen gestrichen, nachdem er sich aufgrund einer chronischen Erkrankung aus einer Welttournee zurückgezogen hatte.

In einem am Donnerstag (29. Januar) veröffentlichten endgültigen Schiedsspruch in Los Angeles entschied ein pensionierter Richter, dass die Bandkollegen Nikki Sixx, Tommy Lee und Vince Neil berechtigt waren, Mars als Geschäftsführer und Direktor von Mötley Crüe Inc. zu entlassen, nachdem er sich 2022 aufgrund seiner schmerzhaften und entstellenden Knochenkrankheit, der ankylosierenden Spondylitis, aus einer strapaziösen US-Stadiontournee zurückgezogen hatte.

Der 74-jährige Mars hatte zuvor gegenüber ROLLING STONE erklärt, dass er sich nie vollständig aus der Band zurückgezogen habe und weiterhin für Residency- oder Studioarbeiten zur Verfügung stehe. Aber die Gruppe habe ihn entlassen, sagte er, was den hässlichen Rechtsstreit auslöste, der schließlich in einem Schiedsverfahren endete.

Mick Mars muss zahlen

In der endgültigen Entscheidung bestätigte der Schiedsrichter die Entlassungsentscheidung der Band und verurteilte Mars zur Rückzahlung von 750.030 Dollar aus einer Vorauszahlung, weil er 69 Konzerteverpasst hatte. Der Richter entschied außerdem, dass Mars seine Anteile an der Band für 505.737 Dollar an Sixx, Lee und Neil verkaufen muss. Nach Abzug des Verkaufspreises sprach der Schiedsrichter Mötley Crüe eine Nettozahlung in Höhe von 244.293 Dollar zu.

„Bei diesem Streit ging es darum, die Integrität und das Vermächtnis einer der erfolgreichsten Bands der Rockgeschichte zu schützen“, erklärte die leitende Anwältin der Band, Sasha Frid von Miller Barondess LLP, in einer Stellungnahme. „Da der Schiedsrichter alle Ansprüche zurückgewiesen und die Vereinbarungen der Parteien wie schriftlich festgehalten durchgesetzt hat, wurde die Band vollständig rehabilitiert – rechtlich, finanziell und faktisch.“

Anwalt kritisiert Urteil

Der Anwalt von Mars, Ed McPherson, kritisierte das Urteil scharf. „Die Entscheidung ist schrecklich“, sagte der Anwalt gegenüber Rolling Stone. „Das ist nicht fair. Diese Band war Mick gegenüber nie fair. Als Mick sagte, dass er wegen einer schrecklichen Krankheit nicht mehr auf Tour gehen könne, aber immer noch schreiben, einzelne Konzerte oder Residencies geben und Aufnahmen machen könne, sagten sie: ‚Tut uns leid, Mick. Es sind jetzt 43 Jahre, aber du bist raus. Auf Wiedersehen, und wir wollen dich nicht mehr bezahlen.‘ Dieser Schiedsrichter hat gesagt, dass das in Ordnung ist. Wir müssen uns überlegen, ob wir [die Entscheidung] anfechten wollen. Es ist lächerlich. Es ist nur eine Frage, ob er das weiterverfolgen will. Im Grunde genommen ist er über Mötley Crüe hinweg.“

In einem Gespräch mit ROLLING STONE im Jahr 2023 machte Mars deutlich, dass er immer noch wütend war. „Als sie high werden und alles versauen wollten, habe ich sie gedeckt“, sagte er. „Jetzt versuchen sie, mir mein Vermächtnis wegzunehmen, meinen Anteil an Mötley Crüe, mein Eigentumsrecht am Namen, an der Marke. Wie kann man Herrn Heinz von Heinz Ketchup feuern? Er ist der Eigentümer. Das Vermächtnis von Frank Sinatra oder Jimi Hendrix lebt für immer weiter, und ihre Erben profitieren weiterhin davon. Sie versuchen, mir das wegzunehmen. Das werde ich nicht zulassen.“

In Gerichtsunterlagen erklärte Mars, dass er die Gründung der Band initiiert, Sänger Vince Neil ausgewählt habe – obwohl Neil den Schlagzeuger Tommy Lee bereits aus der Highschool kannte – und den Namen Mötley Crüe gewählt habe. Neil verließ die Band 1992 vorübergehend, Lee 1999. Beide kehrten später zurück. Während ihrer Abwesenheit blieben sie Anteilseigner, erhielten jedoch keine Einnahmen aus Tourneen.

Mötley Crüe boten Entschädigung an

Die einstigen Kollegen bestritten, Mars im Stich gelassen zu haben, als er 2023 mit seiner Klage an die Öffentlichkeit ging. „Obwohl die Band Mick nichts schuldete – und Mick der Band Millionen an Vorschüssen schuldete, die er nicht zurückgezahlt hatte –, bot die Band Mick ein großzügiges Entschädigungspaket an, um seine Karriere mit der Band zu würdigen“, sagte Frid damals. „Manipuliert von seinem Manager und Anwalt lehnte Mick ab und entschied sich, diese hässliche öffentliche Klage einzureichen.“

Mars warf seinen Bandkollegen außerdem vor, bei ihrer Reunion-Tournee 2022 zu vorab aufgenommenen Tracks zu mimen. „Nikkis Bass war zu 100 % aufgenommen“, sagte der Gitarrist gegenüber Variety.

„Tommys Schlagzeug war meines Wissens nach zu einem großen Teil … Alles, was wir auf dieser Stadiontournee gemacht haben, war auf Band, denn wenn wir das nicht getan hätten, wenn wir einen Teil verpasst hätten, hätte das Band weitergelaufen und man hätte es verpasst.“

Mehr zum Thema Darum traten Mötley Crüe nicht bei Ozzy Osbournes Abschiedskonzert auf

In einem Interview mit ROLLING STONE bestritt Sixx dies nachdrücklich. Er sagte auch, dass sie vorab aufgenommene Songs verwenden mussten, um angebliche Probleme mit Mars‘ Gitarrenspiel zu vertuschen. „Wir haben wirklich immer versucht, Mick mit Samthandschuhen anzufassen“, sagte er. „Wir haben immer zu ihm gehalten. Aber wir konnten nicht zulassen, dass seine Seite der Bühne zu einem Desaster wurde. Und jetzt sagt er diese Dinge nur, weil er uns schaden will.“

In einer Pressemitteilung, in der die Entscheidung des Schiedsgerichts bekannt gegeben wurde, erklärte die Anwaltskanzlei der Band, Mars sei „unter Eid gezwungen worden, zuzugeben, dass seine Aussagen falsch waren. Sein Sachverständiger bestätigte, dass die Band live gespielt habe, und Mars widerrief während seiner eidesstattlichen Aussage offiziell seine früheren Behauptungen.“