Dies sind die einzigen aktuellen Bilder von Sean Combs

Sean Combs lehnt Vergleich in Sexhandel-Anklage ab

Sean „Diddy“ Combs: Auftakt zum Mega-Prozess in New York

Staatsanwaltschaft geht Anwalt-Freund von Sean Combs massiv an

Am 05. Mai 2025 hat der Gerichtsprozess gegen Sean Combs alias P Diddy in New York City begonnen. Fotos vom gefallenen Rap-Mogul sind nicht erlaubt.

Keine Fotos zugelassen: Gerichtszeichnungen zeigen gefallenen Rap-Mogul

Was Sie hier sehen, sind Gerichtszeichnungen. Sean Combs, 53, sieht nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet aus. Sondern, zumindest den Bildern des Gerichtszeichners nach, wie ein gebrochener alter Mann.

P Diddy zeigt sich nervös im Gerichtssaal

Sean „Diddy“ Combs gab zu, dass er im Vorfeld seines Strafprozesses „ein wenig nervös“ war. Und zwar, als der Hip-Hop-Mogul den potenziellen Geschworenen, die über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe des Sexhandels und der Erpressung urteilen werden, in die Augen blickte.

Der Gründer von Bad Boy Entertainment machte dieses Geständnis Anfang dieser Woche vor dem US-Bezirksrichter Arun Subramanian, nachdem sein Team während des ersten Tages der Befragung potenzieller Geschworener zu deren Hintergründen um eine kurze Toilettenpause gebeten hatte.

Die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York behauptet, Combs habe sein milliardenschweres Imperium jahrzehntelang als kriminelles Unternehmen genutzt. Das zwischen 2009 und 2024 Brandstiftung, Bestechung, Entführung und Sexhandel mit zwei Freundinnen umfasste. Combs bestreitet die Vorwürfe. Und plädierte auf nicht schuldig in allen fünf Anklagepunkten.

Überwachungs-Video als zentrales Beweismittel

Am ersten Prozesstag wurden potenzielle Geschworene zu ihrer Kenntnis des Falls befragt. Einige gaben zu, das Überwachungsvideo gesehen zu haben. Das zeigt Combs 2016, wie er seine damalige Freundin, Sängerin Casandra Ventura, in einem Hotel angreift. Und durch den Flur schleift. Obwohl dieses Video ursprünglich nicht als Beweismittel eingeplant war, soll nun eine bislang unveröffentlichte Version im Prozess gezeigt werden.

Zusätzliche mutmaßliche Opfer berichteten von ähnlichen Erlebnissen. Darunter Missbrauch, Drogenverabreichung, Erpressung und Brandstiftung. Im Rahmen der Ermittlungen hatte das Department of Homeland Security im März 2024 Diddys Anwesen in Los Angeles und Miami durchsucht. Und über 1000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel sichergestellt. Ein Fund, der in sozialen Medien auch für einige gehässige Memes sorgte.