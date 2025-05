Staatsanwaltschaft geht Anwalt-Freund von Sean Combs massiv an

Sean „Diddy“ Combs: Auftakt zum Mega-Prozess in New York

Der prominente Anwalt Mark Geragos ist noch nicht offiziell dem Verteidigungsteam von Sean Combs beigetreten. Er war jedoch am Montag bei Beginn der Juryauswahl im Gerichtssaal anwesend. Und die Staatsanwaltschaft möchte ihn daran hindern, öffentlich seine Meinung zu dem Fall zu äußern.

Staatsanwaltschaft fordert Maulkorb für Mark Geragos

In einem am Dienstag eingereichten Schreiben an den US-Bezirksrichter Arun Subramanian erklärten die Bundesstaatsanwälte, dass das offizielle siebenköpfige Verteidigungsteam von Combs während der Gerichtsverhandlung am Montag „offenbar Rücksprache mit Mark Geragos gehalten hat“. Was sie zu dem Schluss kommen ließ, dass der mediengewandte Anwalt, der für die Vertretung prominenter Mandanten wie Michael Jackson, Chris Brown und die Menendez-Brüder bekannt ist, als „Berater“ für Combs fungiert.

Podcast-Aussagen könnten Geschworene beeinflussen

Sie sagten, Geragos habe kürzlich in einem Podcast über den Fall gesprochen. Und angedeutet, dass er ihn in einer kommenden Folge erneut diskutieren werde.

„Die Ermahnung durch das Gericht ist notwendig. Weil Herr Geragos erst vor drei Tagen in seinem Podcast „2 Angry Men“, den er gemeinsam mit Harvey Levin, dem Gründer der Boulevard-Nachrichtenorganisation TMZ, moderiert, ausführlich über den Prozess in diesem Fall gesprochen hat“. So heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft.

Diskussion über Überwachungsvideo mit Cassie Ventura führt zu Vorwürfen der „Rufmordkampagne“

Die Staatsanwaltschaft kritisierte Geragos‘ Kommentare zu dem Überwachungsvideo, das im Intercontinental Hotel aufgenommen wurde. Es zeigt, wie Combs 2016 seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura schlägt. Geragos sagte, die geplante Verwendung des Videos durch die Staatsanwaltschaft während des Prozesses komme einer „Rufmordkampagne“ gleich.

Die Staatsanwaltschaft beanstandete auch Geragos‘ Aussage im Podcast, dass die Zusammensetzung des Anklageteams – sechs Frauen – „den Anschein erwecken könnte, dass Sie eine Sache verfolgen“.

Aussagen über Zusammensetzung der Anklage führen zu Kritik

Der Brief verwies auf lokale Vorschriften im Southern District of New York. Demnach dürfen Anwälte, die an der Auswahl der Geschworenen und an Gerichtsverfahren beteiligt sind, keine außergerichtlichen Äußerungen machen, die die Geschworenen beeinflussen und ein faires Verfahren beeinträchtigen könnten. Dazu gehören Meinungen über die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten oder „die Begründetheit der Anklage oder die Beweislage in dem Fall“.

Lokale Vorschriften im Southern District of New York im Fokus

Einige Äußerungen sind jedoch zulässig. Beispielsweise Ankündigungen „ohne weiteren Kommentar“, dass ein Angeklagter die Vorwürfe zurückweist. (Weder das Verteidigungsteam von Combs noch ein Vertreter von Geragos reagierten sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Der 55-jährige Combs wurde im vergangenen September verhaftet. Er plädierte sofort auf nicht schuldig , mehrere Frauen im Rahmen einer „kriminellen Vereinigung“ gehandelt zu haben, die Gewalt, Drohungen und Manipulation einsetzte, um seine „sexuelle Befriedigung“ zu befriedigen. Der Gründer von Bad Boy Records befindet sich seitdem in Haft und wurde wiederholt auf Kaution abgelehnt.

Klage basiert auf früheren Aussagen von Cassie Ventura

Die ursprüngliche Anklageschrift spiegelte weitgehend die schockierende Klage wegen Vergewaltigung und Menschenhandel wider, die Ventura im November 2023 eingereicht hatte. Die Staatsanwaltschaft nannte Ventura nicht namentlich. Aber ihre Anwälte waren bei seinem ersten Gerichtstermin anwesend. Und es ist allgemein bekannt, dass sie das Opfer Nr. 1 ist. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Opfer Nr. 1 bereit sei, mit ihrem vollständigen Namen vor Gericht zu erscheinen. Eine dritte, ersetzende Anklageschrift wurde letzten Monat eingereicht. Combs sieht sich nun fünf Anklagepunkten wegen Erpressung, Sexhandel und Transport zum Zwecke der Prostitution gegenüber.

Das Strafverfahren wird voraussichtlich acht Wochen dauern. Die Eröffnungsplädoyers sollen am Montag beginnen.