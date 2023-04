The Walkmen, 2013 in Dublin, Ireland. (Photo by Debbie Hickey/Getty Images)

The Walkmen haben zehn Jahre nach Bekanntgabe ihrer Auszeit erstmals wieder zusammen live performt. In „The Late Show“ spielten sie ihren 2004 erschienenen Song „The Rat“ und gaben zuvor bekannt, dafür nicht zu proben, damit ihre Reunion live stattfände.

Vor ihrem Auftritt kündigten sie bei Twitter an: „Seit wir The Walkmen gegründet haben, haben wir alles auf gut Glück gemacht. Wir ‚planen‘ nicht viel. Bei unserem Zoom-Planungstreffen haben wir beschlossen, dass die beste Art und Weise, zum ersten Mal zusammen zu spielen, ein Auftritt im nationalen Fernsehen sein würde – ohne eine einzige Probe. Ich schätze, es wird einen Soundcheck geben, aber wir wissen nicht einmal, ob das Equipment funktioniert.“

Am 24. April startet die Reunion-Tour der Indie-Band in New York City. Bisher sind ausschließlich Konzerte in den USA geplant. 2013 kündigte die Gruppe eine Auszeit an, im selben Jahr gab sie ihre letzten Gigs. Vergangenes Jahr machte das Quintett publik, dass diese Auszeit vorbei gehe und man wieder gemeinsame Auftritte plane. Nun folgte der Startschuss.

„Bows + Arrows“, das Album auf dem der Song erschien, manifestierte ihr Alleinstellungsmerkmal in der Indie- und Post-Punk-Revival-Szene in New York, nachdem bereits zwei Jahre zuvor ihre Debütplatte „Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone“ gut ankam.